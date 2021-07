Nouveaux magasins, événements et restaurants – WWD

Y a-t-il quelque chose de plus paradisiaque qu’un séjour d’été à la montagne ? Que diriez-vous d’une avec Balenciaga et des santiags ? Les deux font partie des nouvelles boutiques, restaurants et événements qui secouent la ville de ski de luxe cette saison.

Le grand O

Omar Hernandez apporte son spectacle de la vie nocturne new-yorkaise à Snowmass. L’activation d’une nuit seulement le 16 juillet est la cerise sur le gâteau du gala annuel d’Anderson Ranch, pour lequel le centre des arts de 55 ans abandonne son shindig habituel à l’hôtel Jerome. La présidente du conseil d’administration, Sue Hostetler Wrigley, ne fera pas non plus souffrir les participants lors d’une autre vente aux enchères d’art de longue haleine. Au lieu de cela, ils découvriront le Ranch dans toute sa splendeur.

“Beaucoup de gens qui viennent au gala n’ont jamais mis les pieds sur notre campus, et c’est tellement magique d’être là où l’art est fait”, a-t-elle déclaré, à propos de l’opportunité de parcourir le dédale de studios et de sculptures en plein air de la propriété historique de Sanford Biggers, Paula Crown et les Haas Brothers avec cocktails et canapés à la main. « Lors du dîner sous la tente, 175 convives [including honoree Simone Leigh and summer series’ guest lecturers the Guerrilla Girls] pourront voir que quelque chose d’excitant les attend dans une section filtrée.

La grande révélation promet un set de DJ torride et les meilleurs artistes de Hernandez sont venus de New York, mais il ne veut pas laisser trop de surprises. Avec le gala du Ranch qui rajeunit chaque année et l’explosion de danses chorégraphiées sur les réseaux sociaux pendant COVID-19, Hernandez anticipe une piste de danse épique et en sueur des années folles.

“Nous passons tellement de temps sur nos écrans et dans nos têtes que nous devons laisser notre corps prendre les devants”, a-t-il déclaré.

Dans le club

Le pop-up d’hiver de Dante et du Surf Lodge au Snow Lodge a si bien fonctionné qu’ils poursuivent leur résidence à Aspen l’année prochaine. La collaboration a été transférée au Chefs Club du St. Regis Aspen Resort jusqu’en avril 2022.

“Il y a plus d’offre culinaire cette fois puisque nous avons une merveilleuse cuisine avec laquelle travailler maintenant”, a déclaré le directeur de Dante, Linden Pride, qui partage son temps entre ici et chez lui. « Nous préparons un menu exclusif, propre et léger. »

Les clients peuvent arroser de sole de Douvres entière et de fritti d’artichaut avec des cocktails italiens classiques et des spritz de saison comme le sbagliato à la rhubarbe. La musique live pour l’apéritif du vendredi, ainsi que les brunchs jazz du week-end avec un groupe de Dixieland et les Bailsmen de New York, débuteront plus tard ce mois-ci.

“Nous profitons de la météo incroyable et du cadre en plein air avec des fontaines italiennes et même des intérieurs fleuris”, a déclaré Pride.

Peri.A permanent

Depuis que la boutique Peri.A de Los Angeles a fait son apparition ici il y a deux ans, Peri Arenas lorgne sur un espace permanent. Elle a marqué 800 pieds carrés au-dessus de Big Wrap sur Durant Avenue pour des collections telles que Marni, Colville, Casablanca et Peter Cohen, qui organise une exposition de troncs en juillet.

« C’est époustouflant ici. Fondamentalement, dès que je porte quelque chose, les gens disent qu’ils l’aiment et veulent l’acheter », a déclaré Arenas.

Les robes Molly Goddard et les bijoux raffinés de Marie Lichtenberg et Eden Presley s’amusent aussi. Arenas a déclaré que des pièces avaient commencé à voler cette semaine, ce qui, selon elle, a quelque chose à voir avec ArtCrush, le gala d’été du Aspen Art Museum.

“Ils organisent un événement ou un dîner tous les soirs dans cette ville”, a-t-elle déclaré, espérant que tout le trafic piétonnier de LA susciterait l’enthousiasme pour son nouvel emplacement à Beverly Hills. « Il ouvre en septembre.



Far West

Aspen, inondé par le Texan, a amélioré son usure occidentale. Originaire du pays des cow-boys, Tecovas, dont la renommée est d’être la première marque de bottes de cow-boy directement au consommateur, et Angels and Outlaws, un magasin multimarque qui propose les vestes uniques et éblouissantes de DanielxDiamond, préférées de Carrie Underwood et Gwen Stefani, avant-postes ouverts ici. La société familiale Overland Sheepskin Co., née au Nouveau-Mexique, a également dévoilé son sixième magasin dans le Colorado, sur 17 au total.

“Nous avions en fait un magasin Aspen dans les années 70 qui était l’un des premiers magasins ouverts par mes grands-parents”, a déclaré le vice-président et responsable des achats d’Amber Fekete.

Décoré d’un pouf en peau de vache et d’une peau de buffle suspendu à un système de poulie s’élevant au-dessus de l’endroit élevé, l’emplacement accueille des pièces plus haut de gamme et uniques comme des bottes en daim fabriquées à la main pour hommes et le manteau en cuir Georgia pour femmes garni de fourrure de coyote.

“C’est un style occidental avec beaucoup d’attitude”, a-t-elle déclaré.

Faire des copies

Comme de nombreux citadins pendant COVID-19, Honor Fraser et son mari, Stavros Merjos, ont décampé au grand air avec leurs deux fils et son fils aîné d’un précédent mariage. Pendant que ses enfants skiaient le matin et suivaient l’école Zoom l’après-midi, Fraser organisait des expositions hivernales de Kenny Scharf et Rosson Crow lors de la première présence de sa galerie d’art éponyme à Los Angeles ici.

Fraser suit “Andy Warhol: By Hand”, une exposition de dessins réels de Warhol, avec l’hommage “Richard Pettibone: Andy Warhol, Campbell’s Soup Cans, 1990-2019” jusqu’au 28 août. Imitant le talent de Warhol pour la controverse et la cruauté, Pettibone aime voir les sceptiques de l’art changer leur culotte. Il monte la mise sur les 32 Campbell’s Soup Cans originales de Warhol qui ont été créées en 1962 – ce qui exaspère les critiques d’art et le public, invitant ainsi la question éternelle « Qu’est-ce que l’art ? » – en les reproduisant en peinture et en sérigraphie.

“Pettibone a réalisé deux séries complètes de 32 œuvres, ou vous pouvez acheter des singles et même des fleurs de Warhol”, a déclaré Merjos, à propos du teaser pour la venue d'”Andy Warhol” au Aspen Art Museum en novembre.

