Nouveaux maillots NBA City Edition

02/11/2021 à 19:59 CET

La NBA fête ses 75 ans cette saison Et en cette année si spéciale, la ligue n’a pas voulu laisser passer l’occasion de porter ses maillots pour se souvenir de l’histoire de ses équipes. Ce sera le cinquième lot de t-shirts « City Edition »., ils ont été lancés pour la première fois en 2017 et cette saison, ils ont garni leurs uniformes de motifs historiques, rendant ainsi hommage au passé des franchises.

Un uniforme plein de sens

Chacun des kits mélange les meilleurs moments historiques de chacune des 30 franchises NBA. Directeur des partenariats de marque de la NBA Christopher Arena expliqué ce qui se cache derrière les nouveaux uniformes: « La saison du 75e anniversaire nous a donné une occasion unique de travailler aux côtés des équipes pour donner vie à la riche histoire de la ligue, en mettant en valeur le fandom de chaque équipe d’une manière vraiment spéciale. »

Aaron Cain, vice-président / directeur général de la marque qui porte la NBA, a ajouté que : « Chaque maillot raconte une histoire, juxtaposant l’ancien et le nouveau pour créer un look et une sensation inoubliables pour cette saison historique. Le résultat n’est pas seulement une lettre d’amour au jeu. C’est une célébration du fandom et une invitation à une nouvelle génération« .

Ainsi, la NBA a présenté les nouveaux uniformes que ses joueurs porteront sur les courts. Certaines équipes ont opté pour des conceptions plus anciennes, telles que Filets et les Mavs. D’autres ont choisi de se souvenir du passé avec de nouveaux designs, comme le Celtics et les Lakers. Enfin, un autre groupe d’équipes a voulu se remémorer leur histoire à travers des designs pleins de petits détails, comme le Guerriers et les pépites.