Nouveaux métiers : Artiste de capture de jeux vidéo, en quoi cela consiste-t-il ? | Jeux

Si vous êtes un joueur, cela vous intéresse : gagner un bon salaire pour jouer 8 heures par jour à des jeux que presque personne n’a encore essayés.

La technologie est souvent accusée de détruire des emplois, dans des métiers qu’elle valorise ou rend superflus. Mais la réalité est qu’en retour, la technologie crée de nombreux autres nouveaux métiers qui n’existent pas, générant de nouveaux emplois. C’est le cas de artiste spécialisé dans la capture de jeux vidéo.

C’est le métier de George Sadler, et dire en quoi consiste le site Web Business Insider.

Sadler passe 8 heures par jour à jouer à des jeux vidéo au travail et gagne aussi un bon salaire. C’est le rêve de tout joueur, mais le travail de cet artiste n’est pas pour ce que vous imaginez. Il ne télécharge pas de vidéos sur Twitch ou YouTube, et ne travaille pas sur les réseaux sociaux ou les sites de jeux vidéo.

George Sadler travaille pour l’agence de publicité londonienne Waste, au poste de artiste capture de jeux vidéo.

Diplômé en Digital Media Design de l’Université de Bournemouth, au Royaume-Uni, Sadler, 28 ans, a remporté le poste en battant 200 autres candidats.

Et qu’est-ce que cela signifie d’être un artiste de capture de jeux vidéo ? Sadler se consacre à Capturez des vidéos avec les meilleurs moments de jeux vidéo pour créer des bandes-annonces, des publicités et des promotions.

Vous devez non seulement capturer les moments les plus spectaculaires et amusants, mais les éditer de manière créative (c’est pourquoi vous êtes un artiste) pour créer des vidéos qui encouragent les joueurs à jouer ou à acheter le jeu.

George Sadler explique sa journée de travail sur Business Insider. Avant, il devait prendre un train pour Londres tous les jours en une demi-heure de trajet, mais avec le confinement, il fait du télétravail.

Il se lève tôt tous les jours pour prendre son petit-déjeuner et même faire une course, avant les appels vidéo à 9 heures du matin, où ils expliquent le plan de la journée. Waste a comme sous-traitant des sociétés de référence telles que Riot Games et Supercell, donc Sadler a travaillé avec des jeux tels que League of Legends Oui Le choc des clans.

À 10 ans, le travail commence pour de bon : les sociétés de jeux vidéo vous envoient des versions bêta ou les nouvelles extensions ou passes de combat, et doit jouer 8 heures par jour pour capturer des moments spectaculaires et colorés.

Pour capturer de la vidéo, utilisez le logiciel OBS Studio, le plus utilisé par les streamers et les youtubeurs, car il est gratuit. Utilisez un PC pour jouer à des jeux mobiles.

Lorsque vous avez suffisamment de vidéos capturées, passer la matinée à jouer et l’après-midi à éditer. Il faut du temps pour extraire les meilleurs moments et les mélanger pour mettre en valeur les vertus de chaque jeu.

Bien que cela semble être un travail facile et amusant, ce n’est pas toujours le cas. Parce qu’il utilise des versions bêta avant la sortie du jeu, les développeurs ajoutent parfois un changement majeur à la dernière minute, et il doit jeter les jours de travail, car il ne fonctionne plus.

Sadler est conscient qu’il passe de nombreuses heures assis, et c’est pourquoi tous les jours, en fin de journée, il sort courir.

Si vous aimez les jeux vidéo mais que vous avez aussi un côté créatif et artistique, vous êtes le candidat idéal pour travailler comme Artiste spécialiste en capture de jeux vidéo.