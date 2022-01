Nouveaux modèles de travail : les lieux de travail hybrides favorisent l’adoption du cloud hybride

En 2022, les entreprises se concentreront de plus en plus sur la mise en œuvre de solutions technologiques telles que le cloud hybride pour une meilleure croissance commerciale dans un lieu de travail hybride



Le paysage des entreprises et des consommateurs a considérablement évolué au cours des deux dernières années, allant de la façon dont les consommateurs interagissent avec les entreprises à la façon dont les organisations gèrent les opérations et offrent de la valeur dans l’environnement distant d’aujourd’hui. Nous avons assisté à une accélération de l’adoption des technologies de la nouvelle ère, résultat d’une demande accrue des entreprises qui privilégient les opérations rationalisées, une meilleure vitesse de mise sur le marché et des expériences numériques transparentes pour les clients. De plus, cela a conduit à mettre davantage l’accent sur une infrastructure informatique robuste.

Selon les estimations de Gartner, les dépenses informatiques mondiales devraient atteindre 4 500 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 2021, ce qui serait la plus forte croissance en glissement annuel de la dernière décennie. « À l’avenir, en 2022, nous continuerons à assister à un rythme accéléré de numérisation et de virtualisation des entreprises et de la société ; et alors que le numérique continue de prendre de l’ampleur, l’un des secteurs les plus touchés sera le lieu de travail hybride », a déclaré Sumir Bhatia, président – APAC, Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG).

Selon l’enquête LinkedIn Future of Work, 86% des professionnels indiens pensent que le modèle de travail hybride leur donnera l’opportunité de trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Une telle flexibilité dans le travail, l’innovation et la collaboration de n’importe où et au moment qui vous convient est à l’horizon de la transformation numérique. « Le lieu de travail hybride est sur le point d’être la prochaine grande perturbation. Par conséquent, il sera important pour les CXO et les ITDM de renforcer leur infrastructure informatique pour permettre des expériences unifiées qui ont un impact positif sur une entreprise et sa main-d’œuvre. Pour une transition transparente vers un modèle de travail hybride, les CXO devront s’assurer que les entreprises disposent de flexibilité, d’un support à la demande et de solutions personnalisables dans toute l’organisation. Plus important encore, il sera important pour les CXO de renforcer leur infrastructure informatique pour permettre ces expériences de travail numérique transparentes. » dit Bhatia.

Une telle expérience unifiée dans un modèle de travail hybride commande une infrastructure capable de gérer de manière transparente les données, les applications et les charges de travail entre les environnements informatiques connectés. Le cloud hybride offrira aux entreprises cette opportunité. « Une approche de cloud hybride permet aux entreprises de combiner plusieurs points forts et de réduire les complexités telles que la modernisation des systèmes hérités, le support limité de la gestion informatique, les implications en matière de dépenses en capital, etc., pour offrir une expérience optimale », ajoute-t-il.

En outre, Bhatia décrit comment le cloud hybride aidera les entreprises en 2022 :

Flexibilité : le déploiement d’un cloud hybride ne fera qu’accélérer les flux de travail, renforcer la collaboration de la main-d’œuvre et améliorer la flexibilité budgétaire pour de nouveaux investissements dans les infrastructures. Une telle flexibilité est connue pour améliorer l’efficacité, réduire les coûts et améliorer l’agilité de l’entreprise.

Interopérabilité : la stratégie de cloud hybride offre une interopérabilité entre les infrastructures sur site et cloud, ce qui rend les environnements de travail plus fiables grâce à de multiples déploiements et sauvegardes qui continuent de fournir une accessibilité en cas d’obstacles.

Optimisation des ressources : une stratégie de cloud hybride peut aider les entreprises à continuer à tirer parti de leurs systèmes existants en rendant leur système et leurs données accessibles dans le cloud grâce à une intégration hybride.

Sécurité : selon un nouveau rapport, 99 % des Indiens ont décidé d’utiliser diverses combinaisons de cloud hybride au milieu de la montée des cyberattaques. Avec le cloud hybride, les organisations seront en mesure d’améliorer la protection et la sécurité des données afin de réduire les risques en aidant à atténuer les défis liés à la sécurité attribués aux activités de cybercriminalité.

Évolutivité : l’adoption du cloud hybride garantira l’évolutivité de l’entreprise en ouvrant des portes pour accéder à des ressources illimitées pour développer les opérations et l’infrastructure tout en capitalisant et en s’intégrant à l’infrastructure existante, permettant ainsi une rentabilité.

En conclusion, Bhatia exprime qu’alors que le monde continue de subir une transformation numérique rapide, le potentiel de l’Inde à devenir l’un des principaux acteurs numériques est à la fois passionnant et crédible. « L’objectif global d’India Inc sera d’intégrer la technologie numérique au sein des entreprises et de la société afin d’avoir un impact significatif sur les futures tendances du monde numérique. Alors que nous voyons des entreprises s’efforcer de se développer dans une économie numérique qui rebondit, nous pensons qu’en 2022, les entreprises se concentreront de plus en plus sur la mise en œuvre de solutions technologiques telles que le cloud hybride pour une meilleure croissance commerciale dans un lieu de travail hybride ; et le rôle des solutions d’infrastructure informatique sera crucial pour permettre à ces organisations d’atteindre leurs objectifs commerciaux », ajoute-t-il.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.