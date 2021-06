Nouveaux moteurs installés sur les 14 voitures à moteur Mercedes et Ferrari · .

Les motoristes de Formule 1 poursuivent des chemins différents avec l’introduction de nouveau matériel pour la course de ce week-end.

Les 14 pilotes propulsés par des moteurs Mercedes et Ferrari auront de nouveaux moteurs pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Aucun des pilotes n’a dépassé ses allocations maximales et ne recevra donc aucune pénalité.

Leurs six rivaux à moteur Honda et Renault n’ont pas encore choisi d’installer de nouveaux moteurs pour la course sur l’un des circuits les plus exigeants du calendrier en termes de performances du groupe motopropulseur. Cependant, ils peuvent toujours le faire demain sans encourir de pénalité.

Yuki Tsunoda était auparavant le seul pilote à avoir pris un nouveau moteur cette année, suite à sa chute lors des qualifications pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Les pilotes de Mercedes, McLaren, Aston Martin, Williams, Ferrari, Alfa Romeo et Haas utilisent tous de nouveaux moteurs, MGU-H et échappements. Les huit pilotes propulsés par Mercedes et les deux voitures d’usine de Ferrari auront également de nouveaux MGU-K, bien que les deux équipes clientes Ferrari n’en aient pas.

Composants du moteur utilisés jusqu’à présent

No.CarEngineDriverICETCMGU-HMGU-KESCEEX14AlpineRenaultFernando Alonso111111531AlpineRenaultEsteban Ocon111111422AlphaTauriHondaYuki Tsunoda222233355FerrariFerrariCarlos Sainz Jnr222211316FerrariFerrariCharles Leclerc22221139HaasFerrariNikita Mazepin22211237Alfa RomeoFerrariKimi Raikkonen222111347HaasFerrariMick Schumacher222111399Alfa RomeoFerrariAntonio Giovinazzi222111363WilliamsMercedesGeorge Russell22221124McLarenMercedesLando Norris22221123McLarenMercedesDaniel Ricciardo222211231WilliamsMercedesNicholas Latifi222211277MercedesMercedesValtteri Bottas222211244MercedesMercedesLewis Hamilton22221125Aston MartinMercedesSebastian Vettel222211218Aston MartinMercedesLance Stroll222211210AlphaTauriHondaPierre Gasly111122211Red BullHondaSergio Perez111122233Red BullHondaMax Verstappen1111112

