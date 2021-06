Nouveaux moteurs pour toutes les voitures à moteur Mercedes/Ferrari

Toutes les équipes propulsées par des groupes motopropulseurs Mercedes ou Ferrari ont adopté de nouveaux moteurs, fonctionnant avec du nouveau matériel, pour le GP d’Azerbaïdjan.

Les rapports indiquent que Mercedes, McLaren, Aston Martin, Williams, Ferrari, Alfa Romeo et Haas ont tous équipé de nouveaux moteurs pour leurs deux pilotes respectifs.

Il y a également de nouveaux MGU-H et échappements pour les 14 pilotes, tandis que toutes les équipes, à l’exception de Haas et Alfa Romeo, tous deux clients de Ferrari, utiliseront également de nouveaux MGU-K.

Aucun pilote ne recevra de pénalités car ils sont toujours dans les limites de leurs allocations pour chaque composante pour la saison 2021.

Les rapports ajoutent que Honda, qui propulse Red Bull et AlphaTauri, ainsi que Renault qui fournit Alpine, n’installera pas à ce stade de nouveaux moteurs pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Bakou est l’un des circuits les plus exigeants du calendrier de la Formule 1 en termes de moteurs, en grande partie grâce à la très longue ligne droite départ/arrivée.

Les groupes motopropulseurs ne sont cependant pas le sujet de conversation du paddock à Bakou, mais cet honneur revient aux ailes des voitures, et plus particulièrement à leur flexibilité.

Mercedes n’est pas satisfaite de l’aileron arrière flexible de Red Bull, Red Bull n’est pas satisfait de l’aileron avant de la Mercedes W12, et les huit autres équipes ont été prises entre deux feux et devront donc également modifier leurs ailes arrière.

Cependant, le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a déclaré qu’il serait “très, très surpris” si des manifestations se produisaient réellement.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

“Tout d’abord, nous avons conçu nos ailes arrière conformément à la réglementation”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

« Notre aileron arrière est tout à fait légal. Mais la FIA a le droit d’introduire de nouveaux tests sur les ailes ou toute autre partie de la voiture, ce qui est tout à fait correct. Cela fait partie du processus et nous l’acceptons.

« Nous avons fait certains de nos propres tests et nous devrons changer certains de nos [rear] ailes pour la prochaine course et je pense que c’est le cas pour la plupart des autres équipes dans la voie des stands.

“S’il va y avoir une protestation, je serais très, très surpris car la FIA a pris le problème, a ajouté de nouvelles contraintes de la France [onwards] et a donné aux équipes suffisamment de temps raisonnable, le minimum de temps en fait, pour changer les ailes.

«Il ne s’agit pas de mettre et de retirer des objets sur les ailes, ce sont des éléments structurels et sont assez critiques, en particulier ici à Bakou sur les lignes droites avec les murs à proximité.

« La dernière chose que vous voulez, ce sont des gens qui jouent avec leurs ailes à la dernière minute dans le garage. Mais le processus est bon, la FIA a fait le travail, dès la prochaine manche nous aurons de nouvelles contraintes et nous les respecterons. »

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !