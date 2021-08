Nouveaux objets saisonniers Animal Crossing maintenant disponibles

in

Deux nouveaux articles saisonniers sont désormais disponibles dans Animal Crossing: New Horizons. Pour célébrer le festival japonais d’Obon, vous pouvez désormais acheter une vache aubergine et un cheval concombre chez Nook Shopping.

Les nouveaux articles seront en vente jusqu’au 16 août et coûteront 500 cloches pièce. Les deux tourneront quotidiennement, vous devrez donc vérifier pour obtenir les deux. Pour commander les articles, ouvrez le catalogue Nook Shopping à partir de votre NookPhone ou du terminal NookStop dans le bâtiment des services aux résidents de votre île, sélectionnez Produits spéciaux et passez à l’onglet Saisonnier.

Aubergine vache

Quelques autres articles saisonniers sont également encore disponibles sur commande. Vous pouvez acheter une tenue Hikoboshi et Orihime jusqu’au 14 août, tandis que le porteur élastique de style rodéo sera disponible jusqu’au 15 août. Les tenues coûtent chacune 2 500 cloches, tandis que le porteur élastique coûte 2 000 cloches.

Tenue d’orihime

Les nouveaux éléments Obon ont été ajoutés dans le cadre de la mise à jour 1.11.0. Ce patch a également introduit quelques autres nouveaux articles saisonniers dans le jeu, notamment du boba et de la barbe à papa. Ces friandises peuvent être gagnées sur le stand de Redd lors du feu d’artifice d’août, qui a lieu tous les dimanches soirs de ce mois-ci. Des gâteaux de lune et d’autres aliments pour observer la lune seront également disponibles chez Nook Shopping en septembre.

En plus des nouveaux articles saisonniers, Nintendo a publié une nouvelle mise à jour 1.11.1 pour Animal Crossing. Ce correctif résout principalement quelques problèmes survenus dans le jeu à la suite de la mise à jour 1.11.0 susmentionnée, y compris un bug qui empêchait les nuages ​​saisonniers d’apparaître comme prévu. Nintendo dit que d’autres mises à jour d’Animal Crossing: New Horizons arriveront plus tard cette année.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.