Nouveaux opérateurs multijoueurs mis en évidence pour Call Of Duty: Vanguard

Dans un nouveau billet de blog PlayStation, Stephen Rhodes, directeur narratif de Sledgehammer Games et Robert Lo, concepteur narratif principal, ont fourni plus de détails sur certains des opérateurs de Call of Duty: Vanguard, qui incluent Arthur Kingsley et Polina Petrova de la campagne du jeu et deux nouveaux opérateurs multijoueurs.

Les développeurs commencent par dire : « La campagne de Vanguard est l’histoire d’un groupe de soldats divers qui mettent de côté leurs différences pour une cause commune : arrêter un complot nazi secret dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Leur mission représente également les origines d’un nouveau genre. d’unité de combat qui se déplaçait et combattait comme aucune d’entre elles avant elle : les forces spéciales. »

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours: Call of Duty Vanguard – Bande-annonce officielle d’introduction cinématographique d’Arthur Kingsley

Le premier opérateur mentionné est l’opérateur de campagne précédemment présenté Arthur Kingsley, qui est le chef du groupe de travail des opérations spéciales de Vanguard. Kingsley est décrit comme étant intelligent et charismatique, ainsi que courageux et héroïque.

« La peur de perdre des soldats sous son commandement a rendu Arthur réticent à diriger, mais l’importance de la mission l’a amené à accepter son rôle et à embrasser sa véritable vocation. »

Les développeurs disent également qu’ils voulaient que son parcours soit unique, et ils ont travaillé avec de nombreux consultants culturels et historiques pour donner à Arthur une origine distincte. Kingsley est souligné comme étant né au Cameroun, éduqué en Angleterre et servant comme parachutiste britannique pendant la majeure partie de la guerre. Les développeurs partagent également que Kinglsey était le personnage qu’ils ont conçu en premier.

Le deuxième opérateur est Polina Petrova, précédemment introduit, qui est membre du groupe de travail de Kingsley envoyé en Allemagne. Elle est décrite comme une tireuse d’élite infâme de légende, qui était redoutée par les nazis et idolâtrée par les soldats russes qui se sont battus pour défendre leur maison. Les développeurs décrivent l’histoire de Polina comme ayant des fils émotionnels intenses sur la perte, le déplacement, le chagrin, mais aussi les préjugés.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Call of Duty Vanguard – Bande-annonce d’introduction cinématographique officielle de Polina Petrova

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les

Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Les développeurs disent avoir entendu parler des femmes qui ont combattu sur le front de l’Est lors de la recherche de pré-production, y compris les détails des tireuses d’élite qui ont combattu les nazis.

« Nous savions que nous voulions présenter un personnage qui s’inspire de toutes les femmes courageuses qui se sont battues et sont mortes pour protéger leur maison. Une fois que nous nous sommes installés sur Stalingrad comme décor pour ses niveaux, le personnage de Polina a commencé à prendre forme. »

La troisième introduction de l’opérateur est Daniel Take Yatsu, qui est un personnage que l’on ne trouve qu’en multijoueur. Daniel est décrit comme un tireur d’élite et un protecteur, qui utilise son adresse au tir pour soutenir ses camarades soldats.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Call of Duty Vanguard – Bande-annonce d’introduction cinématographique officielle de Daniel Take Yatsu

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les

Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Les développeurs ont également expliqué ses antécédents en disant : « Son histoire est également profondément enracinée dans l’un des chapitres les plus honteux de l’histoire américaine : l’internement de citoyens japonais dans les camps de concentration américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Le monde entier de Daniel a été déchiré lorsque sa famille a été envoyé dans les camps, et comme beaucoup d’Américains d’origine japonaise, il a été enrôlé dans l’armée pour protéger une nation qui ne le considérait pas comme un citoyen égal. »

Et enfin, Padmavati Balan est un autre opérateur multijoueur uniquement. Elle est décrite comme un personnage qui a perdu sa patrie à deux reprises : une fois aux mains des colonialistes, puis des fascistes. Les développeurs décrivent Padmavati comme un soldat féroce adepte de la guerre dans la jungle et aussi une infirmière fatiguée par le combat qui aime jouer de la poésie et de la musique, ce qui définit son personnage par la dualité entre être une combattante et un civil pacifique.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Call Of Duty Vanguard – Bande-annonce d’introduction cinématographique officielle de Padmavati Balan

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les

Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

« Parce qu’elle comprend les véritables coûts du sang versé, elle évite une vision romantique de la guerre, mais n’hésitera pas à faire preuve de courage et de leadership sur le champ de bataille lorsqu’elle est appelée. Elle rêve d’une Inde dont le destin est déterminé par sa propre volonté les gens et est convaincu qu’ils l’emporteront un jour. »

Ces quatre personnages mis en évidence ne sont que quelques-uns des nombreux que les joueurs rencontreront dans les modes campagne et multijoueur de Vanguard. Call of Duty: Vanguard sera lancé le 5 novembre sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 et PC. Le jeu prendra en charge à la fois le jeu croisé et la progression croisée, et les joueurs pourront jouer avec des amis sur plusieurs plates-formes lors de la sortie du jeu.

Call of Duty: Vanguard sera lancé alors qu’Activision Blizzard fait face à une action en justice de l’État de Californie pour harcèlement et discrimination présumés à l’égard des femmes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.