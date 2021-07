Nouveaux packs de sons de Dua Lipa, Lady Gaga disponibles dans GarageBand pour iPhone et iPad

Apple a dévoilé de tout nouveaux packs de sons de certains des meilleurs artistes et producteurs d’aujourd’hui, disponibles dans GarageBand sur iPhone et iPad. De plus, les utilisateurs peuvent apprendre à remixer dans l’application elle-même grâce aux nouvelles sessions de remix. Ceux-ci fournissent des instructions vidéo étape par étape et présentent des chansons à succès de Dua Lipa et Lady Gaga.

Packs de sons GarageBand d’artistes et de producteurs Super Star

Au total, sept packs de producteurs sont disponibles. Ils contiennent des rythmes, des boucles et des instruments créés par des artistes et des producteurs tels que Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch et TRAKGIRL. Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d’Apple, a déclaré :

GarageBand continue d’être un catalyseur pour la création musicale, ce qui permet aux novices de se lancer facilement et aux professionnels chevronnés de développer leurs idées en déplacement. Pour cette mise à jour, nous avons collaboré avec un groupe incroyable d’artistes et de producteurs pour offrir aux musiciens une incroyable collection de nouveaux sons avec lesquels jouer, et nous espérons qu’encore plus de gens seront inspirés pour puiser dans leur créativité et commencer à faire de la musique dans GarageBand.

Extension de l’expérience « Regardez le son avec Mark Ronson »

Les packs de sons GarageBand sont également conçus pour compléter la prochaine série Apple TV + Watch the Sound With Mark Ronson, qui sera présentée en première vendredi. Les versions GarageBand de la technologie musicale qui apparaît dans chaque épisode seront disponibles. Le super producteur et animateur de la série a commenté :