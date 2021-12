Nouveaux paiements disponibles dans plusieurs états

À un moment donné en janvier, le Sénat reprendra très probablement les négociations sur la législation Build Back Better de près de 2 000 milliards de dollars du président Biden. Entre autres choses, il s’agit du projet de loi qui financerait 12 mois supplémentaires de paiements de relance du crédit d’impôt pour enfants. Ces contrôles, rappelez-vous, font partie des raisons pour lesquelles 2021 a été une année si extraordinaire. Entre autres choses, des millions d’Américains ont reçu au total plus d’une demi-douzaine de chèques de relance du gouvernement fédéral. Alors que le statut des chèques supplémentaires de crédit d’impôt pour enfants est dans les limbes, cependant, certains États ont suivi une voie parallèle en émettant leurs propres chèques de relance et les paiements connexes. Et c’est ce dernier que nous examinerons de plus près, dans notre dernière mise à jour du contrôle de relance pour 2021.

La chose importante à retenir ici est que, peu importe ce que le gouvernement fédéral fait ou ne fait pas dans ce sens? Les États individuels peuvent également être aussi généreux qu’ils le souhaitent.

Par exemple, lançons-nous directement dedans. L’État de Californie a certainement coché cette case, avec peut-être l’effort de l’État le plus important via son programme Golden State Stimulus.

Selon des articles de presse, environ 794 000 chèques Golden State Stimulus 2 d’une valeur totale de 568 millions de dollars sont envoyés par la poste aux résidents éligibles de l’État jusqu’au 31 décembre. Après cela? Juste un autre lot de paiements va sortir. Cet envoi final s’étendra du 27 décembre au 11 janvier, selon le Franchise Tax Board de l’État. Aussi important à savoir : les résidents devraient prévoir jusqu’à trois semaines pour recevoir leur chèque papier par la poste.

Dans quelle mesure les destinataires reçoivent-ils réellement ? Certaines familles californiennes ayant des personnes à charge éligibles recevront jusqu’à 1 100 $. Mais le principal paiement par chèque de relance est de 600 $.

Autres états

En termes d’efforts similaires qui méritent d’être mentionnés dans quelques autres États ? Le Vermont offre des subventions de remboursement pouvant aller jusqu’à 7 500 $ pour les travailleurs de partout aux États-Unis qui déménagent dans l’État. En plus de bénéficier aux travailleurs qui déménagent dans l’État pour prendre un nouvel emploi, il existe également un autre avantage offert par le Vermont.

Des subventions pour les travailleurs à distance seront disponibles pour les personnes qui déménagent dans le Vermont à compter du 1er février 2022 et qui travaillent à distance, pour un employeur hors de l’État, depuis le Vermont. « Ce programme attirera des travailleurs de l’extérieur de l’État pour pourvoir des postes vacants avec des employeurs du Vermont qui font face à des pénuries de main-d’œuvre critiques et se concentrera sur les secteurs les plus gravement touchés par la pandémie », a déclaré la commissaire du département du Développement économique de l’État, Joan Goldstein, dans un communiqué de presse. .

En Oklahoma, pendant ce temps ? Le ministère de l’Éducation de cet État utiliserait près de 13 millions de dollars en fonds de secours en cas de pandémie pour un objectif spécifique. Afin de financer environ 3 200 $ en allocations pour les futurs enseignants au cours des trois prochaines années.

« Trop de ceux qui fréquentent les écoles d’enseignement sont des individus qui n’ont pas pu arrêter de travailler pendant les 15 semaines requises dans ce programme de stage », a déclaré la surintendante d’État Joy Hofmeister à une station d’information locale.