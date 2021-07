Nouveaux pneus arrière “un inconnu complet” pour les prétendants au titre · .

Les nouveaux pneus de Formule 1 que Pirelli testera ce week-end pourraient affecter l’équilibre de la compétition entre les équipes de tête.

Suite aux échecs subis par Max Verstappen et Lance Stroll lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, et les restrictions révisées sur l’utilisation des pneus imposées immédiatement après, Pirelli évaluera une nouvelle construction arrière lors des séances d’essais de demain.

Valtteri Bottas de Mercedes a déclaré qu’il ne savait pas à quoi s’attendre du nouveau caoutchouc. « Nous ignorons complètement comment la voiture va se comporter, quel sera le niveau d’adhérence avec les nouveaux pneus arrière », a-t-il déclaré.

« C’est ce que nous allons essayer demain. Tout ce que je dis de plus maintenant n’est que suppositions et spéculations, je pense que nous en apprendrons plus demain.

Chaque pilote aura deux ensembles du composé C4 révisé à tester lors des séances d’essais de vendredi. Le coéquipier de Bottas, Lewis Hamilton, deuxième du championnat, s’attend à ce que tout changement ne soit pas dramatique.

« Le plus souvent, lorsque Pirelli apporte un nouveau pneu, ce n’est pas une énorme différence », a-t-il déclaré. « Pour autant que je sache, il s’agit simplement d’un ajustement de fiabilité.

« Je ne pense pas vraiment que ça va changer grand-chose. Mais nous pourrions entrer demain et cela pourrait affecter certains plus que d’autres, qui sait. »

Les différences entre les pneus peuvent avoir un effet significatif sur l’équilibre et la tenue de route d’une voiture. Le leader du championnat, Verstappen, a déclaré qu’il ignorait également le nouveau revêtement.

« Je ne sais même pas en quoi ils changent exactement. Je connais la construction, mais nous devons d’abord la conduire pour vraiment voir ce qu’elle va faire, car sinon il est presque impossible de vraiment en dire quoi que ce soit.

Si le test des nouveaux pneus est considéré comme un succès, Pirelli les présentera sur l’ensemble de leur gamme de composés lors de la prochaine manche du championnat. Le fournisseur officiel de pneus de F1 a nommé ses trois composés les plus tendres – C3, C4 et C5 – pour ce week-end, tandis que le caoutchouc le plus dur – C1, C2 et C3 – sera utilisé à Silverstone.

