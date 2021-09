Nouveaux problèmes de serveur mondial – Nous savons que vous voulez jouer ! | Nouvelles de GameSpot

New World, le MMO longtemps retardé d’Amazon Game Studios, est enfin en ligne, et il est rapidement devenu le jeu n°2 sur Steam avec plus de 700 000 joueurs simultanés et ce n’est pas fini. Pour cette raison, le jeu connaît des serveurs surchargés qui entraînent de longs temps d’attente. Le jeu connaît également une énorme popularité sur Twitch, qui appartient à Amazon. Actuellement, plus de 750 000 personnes regardent New World sur la plate-forme, et ceux qui regardent certaines chaînes et qui associent leurs comptes Steam peuvent gagner des gouttes Twitch pour des objets en jeu.

EA et DICE ont officiellement annoncé les dates de la bêta ouverte de Battlefield 2042 et la bêta commence officiellement le 8 octobre, mais les personnes qui précommandent ou s’abonnent à EA Play peuvent commencer deux jours plus tôt, à compter du 6 octobre. Étant donné qu’EA Play est fourni avec Xbox Game Pass. Ultimate, les abonnés au service de Microsoft peuvent également commencer le 6 octobre. De nombreuses autres fonctionnalités, notamment la progression, les cosmétiques et bien plus encore, seront également disponibles pendant la bêta ouverte.

Les utilisateurs de Xbox peuvent accéder à la prochaine version bêta du multijoueur Halo Infinite en téléchargeant l’application Xbox Insider Hub, qui est téléchargeable gratuitement. Les Halo Insiders actuels recevront également un « code ami » qui peut être utilisé pour accéder à la version bêta sur PC ou Xbox.

