Nouveaux produits FiiO : attention au casque FDX, une édition limitée choc

La société spécialisée dans l’audio premium lance de nouveaux DAC et les écouteurs intra-auriculaires FD3, FD3 PRO et FH5s PRO, ainsi que le haut de gamme FD7.

DAC / Ampli FiiO E10K TC

Le modèle E10 est l’un des produits qualité/prix les plus aboutis de la marque. Désormais, la dernière édition E10K TC dispose d’un nouveau connecteur USB Type-C et comprend également d’autres mises à jour telles que la puce de décodage USB XMOS XUF208, un DAC PCM5102 raffiné et une section d’amplification révisée pour améliorer le niveau de bruit. Par rapport au E10K d’origine, la classe audio USB a été mise à niveau vers 2.0 et le PCM prend désormais en charge des taux d’échantillonnage jusqu’à 32 bits / 384 kHz. Le nouveau E10K TC a une conception traditionnelle, une fonction plug & play et une excellente qualité sonore pour sa taille.

FiiO K3

Il s’agit de la nouvelle édition 2021 du modèle à succès K3. FiiO a mis à jour l’appareil avec une nouvelle puce USB XMOS de haute qualité, un nouveau DAC ESS de qualité phare et des oscillateurs à double cristal. Le FiiO K3 2021 continue de maintenir un prix abordable. Le passage de l’AK4452 à l’ESS9038Q2M entraîne une amélioration du rapport signal/bruit de 14 dB, tandis que la distorsion est réduite de 13 dB. Cela représente une augmentation globale de 12% des performances, selon FiiO. Le K3s est un appareil avec une réponse très propre et impressionnante en termes de son. Les performances sont tout simplement excellentes.

FiiO FD3 et FD3 PRO

Le boîtier en aluminium plus léger est plus agile dans la main par rapport à l’acier inoxydable des FD5, mais nous parlons de quelques grammes. La qualité de fabrication des FiiO FD3 est de premier ordre. L’impédance est faible et la sensibilité est relativement élevée, donc oui, vous pouvez piloter ces IEM avec presque n’importe quelle source audio mais ils brillent surtout lorsqu’ils sont branchés sur un bon DAC ou DAP. Le FD3 Pro est livré avec un fil de cuivre monocristallin en argent de haute pureté unique, avec huit brins de 19 fils chacun pour un total de 152 fils torsadés en Litz Type 2.

FH5s PRO

Les nouveaux FH5s Pro sont une véritable mise à jour des vétérans du FH5, avec des avancées et des innovations importantes dans tous les aspects, tels que l’apparence, le confort et la qualité sonore. Un nouveau pilote dynamique double et une architecture acoustique à double armature équilibrée ont été développés pour le FH5s Pro. Le nouveau pilote médium dynamique offre de meilleures voix et une meilleure scène sonore. Un câble en cuivre monocristallin de haute pureté est inclus, avec 19 torons de huit fils chacun, pour un total de 152 torons. Ils améliorent considérablement l’efficacité de transmission des signaux haute fréquence et la résolution des aigus.

FD7 et édition limitée FDX

Les deux modèles disposent d’un pilote dynamique unique de 12 mm de diamètre avec un diaphragme en béryllium de 12 mm, tandis que les principales différences entre le FDX et le FD7 sont principalement les câbles inclus et l’apparence. Une fois de plus, FiiO atteint des sommets et offre exactement ce qu’il a promis : les IEM de pilotes dynamiques phares.

Le FiiO FDX est un moniteur intra-auriculaire de collection en édition limitée à l’occasion du 14e anniversaire de l’entreprise. Il est limité à 1 000 unités dans le monde et chaque paire est livrée avec un numéro de série unique. Ils comprennent un coffret en bois haut de gamme avec un insigne commémoratif exclusif du 14e anniversaire de FiiO.

www.zococity.es