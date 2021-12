Nouveaux programmes et nouveaux films en décembre 2021

Décembre n’est peut-être pas le mois le plus chargé de nouvelles émissions et de nouveaux films pour Disney Plus, mais de nombreux ajouts passionnants arriveront le mois prochain. La plus grande première de décembre est The Book of Boba Fett, qui sera un spin-off de The Mandalorian. Temuera Morrison reprendra son rôle de personnage principal, tandis que Ming-Na Wen reviendra en tant que mercenaire Fennec Shand.

Nous obtenons également les quatre derniers épisodes de la saison 1 de Hawkeye, la dernière émission télévisée de Marvel Cinematic Universe. Hailee Steinfeld joue dans Kate Bishop et Jeremy Renner reprend son rôle de Clint Barton/Hawkeye. Les deux premiers épisodes ont débuté en novembre et l’épisode 3 sort le 1er décembre.

Home Sweet Home Alone, le dernier de la série Home Alone, a fait ses débuts en novembre. Il met en vedette Archie Yates, Rob Delaney et Ellie Kemper. Mais le 17 décembre, vous pouvez le regarder avec Home Alone 4 et Home Alone: ​​The Holiday Heist, qui font leurs débuts à Disney Plus.

Si vous souhaitez vous inscrire à Disney Plus pour regarder toutes les nouvelles émissions et films, rendez-vous sur cette page.

Nouveaux programmes et films Disney Plus en décembre 2021 :

Diffusion le 1er décembre

Initié de Disney | Épisode 111 « Alice à travers les années, direction créative DWTS, provisions de princesse »

il de faucon | Épisode 103

Diffusion le 3 décembre

Journal d’un enfant Wimpy

La rescousse

Noël… Encore ?!

Quête magique des fêtes de Disney

Edward Scissorhands

Âge de glace

Âge glaciaire : dérive des continents

Mickey et Minnie souhaitent un Noël

Bras d’un million de dollars

Les pingouins de M. Popper

Diffusion le 8 décembre

Bienvenue sur Terre | Tous les épisodes en streaming

Initié de Disney | Épisode 112 « Figurines d’action Star Wars, anniversaire de la Belle et la Bête, Disney On Ice »

il de faucon | Épisode 104

The Chicken Squad (S1, 4 épisodes)

Gabby Duran & The Unsittables (S2, 11 épisodes)

La vie sous zéro : Territoires du Nord (S1)

Muppet Babies (S3, 4 épisodes)

Spidey et ses incroyables amis (S1, 4 épisodes)

Wicked Tuna : Outer Banks (S8, 10 épisodes)

Diffusion le 10 décembre

Diffusion le 15 décembre

Foodtastic | Tous les épisodes en streaming

il de faucon | Épisode 105

Disney’s Magic Bake-Off (S1, 4 épisodes)

Gigantosaure (S3)

La vie en dessous de zéro (S17)

Science de stupide (S8)

Diffusion le 17 décembre

Bûche de Noël du château d’Arendelle : édition papier découpé

Seul à la maison 4

Seul à la maison : le braquage des Fêtes

Diffusion le 22 décembre

il de faucon | Épisode 106 (Saison Finale)

Minnie’s Bow-Toons: Party Palace Pals (S1, 5 épisodes)

Diffusion le 24 décembre

Encanto

Roi Tut en couleur

Tombes perdues des pyramides

Diffusion le 29 décembre

Le livre de Boba Fett | Première

TOTS (S3)

Diffusion le 31 décembre

Ce sont toutes les nouvelles émissions et films que Disney Plus ajoute pour le mois de décembre. Assurez-vous de continuer à faire défiler pour voir également tous les ajouts les plus excitants des mois passés.

Nouveaux programmes et films Disney Plus en novembre 2021 :

Diffusion le 3 novembre

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 109 « Scutwork »

Amphibia (S3, 5 épisodes)

Dino Ranch (S1, 7 épisodes)

Arche photographique (S2)

Lever de l’orage (S1)

Diffusion le 5 novembre

Alvin et les Chipmunks : Chipwrecked

Vive le vent d’hiver

Jingle tout le chemin 2

Préparation et atterrissage : Opération Secret Santa (court-métrage)

Copains du Père Noël

La recherche des pattes du père Noël

Copains de neige

Copains de l’espace

X-Men: Première classe

Diffusion le 10 novembre

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 110 « Aloha – L’au revoir »

Mickey Mouse Funhouse (S1, 7 épisodes)

Diffusion le 12 novembre (Disney+ Day)

Ciao Alberto (Court)

Entrelazados

Home Sweet Home Seul

Offre spéciale Disney+ Day 2021 de Marvel Studios

Olaf présente

Le monde selon Jeff Goldblum | Épisodes 1-5

Sous le casque : L’héritage de Boba Fett (Documentaire spécial)

Festin (Court)

Fièvre glacée (court)

Obtenez un cheval ! (Court)

Croisière dans la jungle

Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Un tout nouveau court métrage des Simpsons

Paperman (Court)

Tangled Ever After (Court)

La petite fille aux allumettes (court-métrage)

La Ballade De Nessie (Court)

Tic Tock Tale (Court)

Diffusion le 17 novembre

Disney’s Magic Bake-Off (S1, 3 épisodes)

La vie sous zéro : nouvelle génération (S3)

Minnie’s Bow-Toons: Party Palace Pals (S1, 4 épisodes)

Diffusion le 19 novembre

Un Noël des Muppets : Lettres au Père Noël

Aventure à travers les archives de Walt Disney

Chiot pour Hanoucca

L’histoire de Pixar

Diffusion le 24 novembre

il de faucon | Épisodes 1-2

Devenir Cousteau

Pyjamasques (S5, 3 épisodes)

Protection des ports de l’Alaska (S4)

Puppy Dog Pals (S4, 2 épisodes)

Les secrets du zoo : Tampa (S2)

Diffusion le 25 novembre

Les Beatles : Revenez | « Partie 1 »

Diffusion le 26 novembre

Les Beatles : Revenez | « Partie 2 »

Duck The Halls: Un spécial Noël Mickey Mouse

Ernest sauve Noël

L’ère glaciaire : un Noël gigantesque

Diffusion le 27 novembre

Les Beatles : Revenez | « Partie 3 »

C’est tout ce que Disney ajoute à son service de streaming pour le mois de novembre. Assurez-vous de continuer à faire défiler pour voir également tous les ajouts les plus excitants des mois passés.

Nouveaux programmes et films Disney Plus en octobre 2021 :

Diffusion le 1er octobre

Contes terrifiants LEGO Star Wars

Alvin et les Chipmunks

Alvin et les Chipmunks : la puce de la route

Il suffit de rouler avec : vous décidez en direct !

L’histoire la plus effrayante de tous les temps : un fantasmagorique d’Halloween de Mickey Mouse !

Diffusion le 6 octobre

Parmi les étoiles

Turner & Hooch | Épisode 112 « Bite Club »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 109

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 111 « La Nuit de la Pizza Moon / Qui est ta grand-mère ? / Syndrome de l’acolyte d’été »

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 105 « Coût de dunk »

Veuve noire

Disney Junior L’escouade de poulets (S1) Ep. La Surprise Party Surprise / UF Oh-No

Drainez les océans : le fleuve Mississippi et la guerre de l’Arctique (S1)

Vider les océans (S4)

Le fantôme et Molly McGee (S1), 5 épisodes

Impact avec Gal Gadot (S1)

Muppet Babies (S3), 9 épisodes

Puppy Dog Pals (S4), 5 épisodes

Spidey et ses incroyables amis (S1) Ep. Rocket Rhino / Trick Or Trace-E

Diffusion le 8 octobre

Manoir hanté des Muppets

Disney Junior Mickey’s Conte des deux sorcières

Sous les enveloppes

Diffusion le 13 octobre

Juste au-delà

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 112 « Livraison de canard / Sombre dans le parc / Choppin’ Dale »

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 106 « Les filles de carrière »

Apollon : Retour sur la Lune (S1)

Aventures mélangées de Mickey Mouse (S1) Ep. La Spooky Spook House / Banana Splitz de Clarabelle !

Les secrets du zoo : Caroline du Nord (S1)

Les secrets du zoo : En bas (S2)

Le magicien des pattes (S1)

Zombies : Short mystère de pierre de lune d’Addison (S1)

Diffusion le 15 octobre

Les cités perdues avec Albert Lin : le grand déluge

Megacity du roi guerrier maya

Diffusion le 20 octobre

Initié de Disney | Épisode 108 « Drawn To Life, Muppets and the Haunted Mansion, Our Very Own Studio Tour »

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 107 « Maman-Mentum »

Marvel Studios : Assemblé | « La fabrication de la veuve noire »

Disney’s Magic Bake-Off (S1), 4 épisodes

Pyjamasques (S5), 6 épisodes

La vie sauvage du Dr Ole (S1)

Diffusion le 22 octobre

Rookie de l’année

Poucette

Diffusion le 27 octobre

Initié de Disney | Épisode 109 « Harmonies of Harmonious, Tiana’s Cuisine, Galaxy’s Edge s’étend… Virtuellement »

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 108 « Talk-Story »

Marvel Studios : Assemblé | « La création de Et si… ? »

Protection des ports de l’Alaska (S4)

Diffusion le 29 octobre

Bob Ballard : la vie d’un explorateur

McFarland, États-Unis

C’est tout ce que Disney ajoute à son service de streaming pour le mois d’octobre. Assurez-vous de continuer à faire défiler pour voir également tous les ajouts les plus excitants des mois passés.

Nouveaux programmes et films Disney Plus en septembre 2021 :

Diffusion 1er septembre

Dug Days (Short) | Saison 1

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 106 « Le Roi Noisette / Bébé uf / Méga Puce Musculaire »

Marvel Studios Légendes | Les dix anneaux

Monstres au travail | Épisode 110 « C’est le rire qu’ils recherchent »

Turner & Hooch | Épisode 107 « Servir et Pawtect »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 104

Sauvetage d’animaux en Alaska (S2)

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Grande fin de traumatisme

Cesar Millan : Meilleur humain, meilleur chien (S1) Ep. Pack piraté

Disney Junior The Chicken Squad (S1), 4 épisodes

Diffusion le 2 septembre

Dans les coulisses de l’élevage d’animaux

Diffusion 3 septembre

Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles

Phénix sombre

Rangers du parc Smoky Mountain

Demain

Diffusion 8 septembre

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 101 « Aloha – Le bonjour »

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 107 « Caneton en difficulté / Amis de la famille / Top Dog »

Turner & Hooch | Épisode 108 « Appréciation d’Arf »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 105

Disney Junior Mira, Détective Royal (S2), 15 épisodes

Poivre Ann de Disney (S1 – S3)

L’Incroyable Dr Pol (S19), 5 épisodes

Le magicien des pattes (S1)

Diffusion le 10 septembre

Vingt quelque chose (court)

Disney loin de la maison de Raven

Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence

Diffusion le 15 septembre

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 108 « Le fantôme / Le crime imparfait / Soupe aux noix »

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 102 « L’amour est un mystère »

Turner & Hooch | Épisode 109 « Témoin Pup-tection »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 106

Disney Junior prêt pour la maternelle (S2)

La vie sous zéro : nouvelle génération (S16)

Miraculous Tales of Ladybug & Cat Noir (S4), 13 épisodes

Unknown Waters avec Jeremy Wade (S1), 3 épisodes

Diffusion le 17 septembre

Nona (court)

Confessions d’une accro du shopping

Descendants Disney : le mariage royal

Les succès de Broadway de Disney au Royal Albert Hall de Londres

Tombes inondées du Nil

Léopard aux yeux de jade

Diffusion le 22 septembre

Star Wars : Visions (Short) | Tous les épisodes

Star Wars : Visions (Filmmaker Focus) | Fonctionnalités bonus

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 109 « The Unusual Nutspects / An Evening With Clarice / Craft Craze »

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 103 « Permis de ne pas conduire »

Turner & Hooch | Épisode 110 « Lost And Hound »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 107

Chien : Impossible (S2)

Spidey et ses incroyables amis (S1), 7 épisodes

Diffusion le 24 septembre

Une histoire d’étincelles

Copains effrayants

La faute à nos étoiles

Diffusion le 29 septembre

Chip ‘n’ Dale: Park Life | Épisode 110 « Trop tard pour hiberner / Désolé Nut Désolé / Ne jamais faire confiance à une saucisse »

Doogie Kamealoha, MD | Épisode 104 « Lahela et Stitch »

Turner & Hooch | Épisode 111 « Hooch Machina »

Et qu’est-ce qui se passerait si…? | Épisode 108

Disney’s Magic Bake-Off (S1), 7 épisodes

Disney Junior Muppet Babies (S3), 8 épisodes

Disney Junior prêt pour la maternelle (S1)

Grande barrière de corail (S1)

Disney Junior Vampirina (S3)

La laiterie de la famille Hatcher (S1)

Rolie Polie Olie (S1 – S5)

Ce sont tous les nouveaux films, émissions et offres spéciales que Disney Plus a ajoutés récemment. Nous continuerons à mettre à jour cet article chaque mois à mesure que de nouvelles versions sont annoncées.

