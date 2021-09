Nouveaux protocoles : Les non vaccinés, à l’honneur

Le coronavirus a marqué l’agenda mondial au cours des deux dernières années. Le sport aussi. Et clair, d’une NBA qui n’a pas été libérée de l’influence drastique que la pandémie a eue sur la vie quotidienne, relations sociales ou divertissement. Adam Silver, un homme au discours magnétique et à l’esprit doué, a réussi à éviter l’arrêt total et a laissé tout suivre son cours, d’abord avec la bulle d’Orlando puis avec une saison au cours de laquelle il a contourné les demandes des joueurs de l’Association. autour du calendrier et de la liberté de mouvement, et a réussi à maintenir la compétition au niveau sportif et économique, profitant de l’accumulation des fêtes et des pertes qui n’ont pas été si grandes grâce au fait qu’il n’y a pas eu d’année blanche. Ni, bien sûr, sans gagnant.

Le dernier cours de basket avait deux parties bien différenciées, puisque la partie finale, avec une grande partie de la population vaccinée, était similaire à cette normalité à laquelle tout le monde aspire. Le public, sans être à 100%, s’est fait remarquer lors d’une Finale vibrante et qu’ils se souvenaient plus de ceux d’avant que de ceux de la bulle, et tout a continué son cours avec une saison marquée par les blessures, mais avec un vainqueur, les Bucks, qui était celui de la résilience, de l’épopée et de la contre-culture. Et maintenant, aux portes d’une nouvelle campagne qui est déjà en cours au niveau médiatique, de nouveaux protocoles sont toujours en cours de négociation qui n’incluront, bien entendu, que les joueurs vaccinés.

C’est la mesure qui sera prise pour lutter contre tout le noyau qui s’est formé autour des anti-vaccins, protagonistes de la Journée des médias (à laquelle ils n’ont pas pu assister car ils n’ont pas le programme complet) et dans les jours qui ont précédé ces interviews qui ont mis les joueurs à la vue du monde. Kyrie Irving n’y est pas allé, une fois de plus protagoniste de choses sans rapport avec le sport et l’un des leaders de ce courant contrairement aux vaccins que la NBA n’a pas su contrôler ou gérer. Dans les derniers jours, la concurrence nord-américaine a donné trop de voix à une idée dangereuse, celle qui s’oppose à la vaccination, qui a fait des ravages. Et tout cela, dans un monde avec des millions de fans et une énorme influence au niveau national et international. Une situation confuse que les joueurs vaccinés ont tenté de corriger en se positionnant, bien entendu, en faveur de la vaccination.

Différents protocoles

Certains des journalistes qui couvrent la NBA ont donné diverses informations sur ce à quoi ressembleront les nouveaux protocoles. Tim Bontemps, dans un long article ESPN, a révélé que les joueurs avec le calendrier de vaccination complet auront tout plus facile : ils n’auront pas à subir de tests quotidiens, ils ne les passeront que s’ils présentent des symptômes ou ont des contacts étroits, ils bénéficieront d’une plus grande liberté de mouvement et, en bref , ils auront une vie normale. Quelque chose qui devient de plus en plus courant aux États-Unis, qui auront presque pleine capacité dans le sport et un sentiment croissant de normalité, allant des joueurs aux entraîneurs et au personnel de terrain. De plus, à moins de circonstances exceptionnelles, il n’y aura pas de quarantaine pour les contacts étroits.

Ça oui, les non vaccinés auront pratiquement les mêmes restrictions que lorsque le vaccin n’existait pas. Ils resteront dans leurs résidences pendant les matchs à domicile jusqu’à l’heure du match et à l’hôtel dans ceux à l’extérieur, ils ne pourront pas dîner dans des enceintes fermées avec les joueurs vaccinés, ils ne pourront pas se rendre dans les clubs ou événements, grands réunions ou lieux de divertissement. C’est-à-dire que les mêmes conditions que l’année dernière il y avait pour tout le monde, cette année il y aura exclusivement pour les non vaccinés. Une mesure que prend la NBA pour forcer la vaccination totale (la grande majorité ont la directive complète) et faire taire les voix minoritaires, mais bruyantes, qui se positionnent contre elle. Pour l’instant, les protocoles sont connus. Qu’ils servent ou non à provoquer une réaction chez les anti-vaccins, on verra.