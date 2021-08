Nouveaux skins, missions et date de fin

L’événement League of Legends Coven 2021 est enfin là et il est livré avec un tas de nouveaux skins pour Evelynn, Ashe et d’autres.

Les fans anticipent cet événement depuis un certain temps, mais il y a beaucoup plus à venir avec les produits cosmétiques Crime City Nightmare qui arriveront plus tard. Vous pouvez acheter le pass de Riot Games pour 1 650 RP, et cela vous récompensera avec quatre orbes et 200 jetons.

Les jetons peuvent être utilisés pour débloquer de nombreux objets, mais c’est la multitude de costumes uniques que vous ne voudrez pas manquer.

Akshan : la Sentinelle Rogue | Bande-annonce des champions – League of Legends

BridTV

3355

Akshan : la Sentinelle Rogue | Bande-annonce des champions – League of Legends

822186

822186

centre

13872

Skins d’événement du clan League of Legends

Les skins de l’événement League of Legends Coven 2021 et leurs prix sont les suivants :

Coven Evelynn (Légendaire) – 1820 RP Coven Ahri – 1350 RP Coven Ashe – 1350 RP Coven Cassiopeia – 1350 RP Old God Warwick – 1350 RP Old God Malphite – 1350 RP

Si vous avez envie d’obtenir tous les skins ci-dessus plutôt que des skins individuels, vous pouvez acheter le Mega Bundle pour 13 869 RP.

Missions et récompenses

Vous pouvez trouver toutes les missions et récompenses sur le site Web de Riot Games. Le pass d’événement est requis pour les objectifs d’étape, mais vous n’avez pas besoin du pass pour les tâches et les prix exclusifs du Coven.

De plus, vous n’avez pas non plus besoin du pass d’événement pour les missions Token Bank ou la mission Orb.

Vous trouverez ci-dessous toutes les tâches Coven pour lesquelles vous n’avez pas besoin du pass :

1) Gagnez une partie avec, avec ou contre Malphite, Warwick ou Ashe Jouez à quatre parties

Récompense: 20 jetons

2) En équipe, détruisez 12 structures (tours et inhibiteurs) Jouez à quatre parties

Récompense: 20 jetons

3) Obtenez 30 éliminations de champions Jouez à quatre parties

Récompense: 20 jetons

4) Infliger 90 000 dégâts physiques aux champions Jouer six matchs

Récompense: 20 jetons/icône d’événement

5) Gagner une partie avec, avec ou contre Cassiopée, Ahri ou Evelynn Jouer quatre parties

Récompense: 20 jetons

6) Gagnez 60 points de vision Jouez à quatre jeux

Récompense: 20 jetons

7) Gagnez 50 points de contrôle des foules Jouez à quatre jeux

Récompense: 20 jetons

8) Infliger 72 000 dégâts magiques aux champions Jouer six parties

Récompense: 25 jetons

9) Tuez dix champions Jouez à quatre parties

Récompense: 20 jetons

dix) Tuez 12 monstres de la jungle ‘Buff’ (rouge, bleu) Jouez à quatre jeux

Récompense: 20 jetons

11) Tuez 350 serviteurs Jouez à quatre jeux

Récompense: 20 jetons

12) Jouez à deux parties en tant que, avec ou contre des skins Coven ou Old God Jouez à six parties

Récompense: 25 jetons/capsule éternelle

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Il y a du froid dans l’air ! ??

Écoutez le thème officiel des skins pour Coven 2021. 🔮✨ pic.twitter.com/ew1aXUYdct – League of Legends (@LeagueOfLegends) 12 août 2021

Date de fin

La date et l’heure de fin de l’événement League of Legends Coven 2021 sont 00h00 PT, 03h00 ET et 08h00 BST le 13 septembre.

Toutes les heures ci-dessus correspondent au moment où les missions ne seront plus disponibles. Cependant, vous pourrez toujours dépenser des jetons sur les récompenses exclusives jusqu’aux mêmes heures le 29 septembre.

Dans d’autres nouvelles, la bêta fermée de FIFA 22 ne fonctionne pas: heure de sortie et comment obtenir le code