Nouveaux sommets absolus de Bitcoin ? | Place des investisseurs

C’est enfin là – un ETF bitcoin basé aux États-Unis.

Ce matin, le fonds négocié en bourse lié au bitcoin ProShares a fait ses débuts officiels avec le téléscripteur (BITO). Au moment où j’écris à la mi-journée, il est en hausse de 2,3%.

La partie la plus importante de cette histoire est que la SEC n’a pas bloqué le lancement comme elle l’a fait pendant des années avec les efforts antérieurs d’ETF liés au bitcoin.

C’est un signe majeur de l’adoption de la cryptographie et pourrait inaugurer une nouvelle vague de capitaux dans le secteur.

Du PDG de ProShares, Michael Sapir :

Nous pensons qu’une multitude d’investisseurs attendaient avec impatience le lancement d’un ETF lié au bitcoin après des années d’efforts pour en lancer un. BITO ouvrira une exposition au bitcoin à un large segment d’investisseurs qui ont un compte de courtage et sont à l’aise pour acheter des actions et des ETF, mais ne souhaitent pas passer par les tracas et la courbe d’apprentissage de l’établissement d’un autre compte avec un fournisseur de crypto-monnaie… ou sont concernés que ces fournisseurs peuvent être non réglementés et soumis à des risques de sécurité.

*** Nous aimons ce que signifie cet ETF, mais ce n’est pas la meilleure façon de posséder du bitcoin

BITO n’investit pas directement dans le bitcoin. Au lieu de cela, il investit dans des contrats à terme Bitcoin. C’est en partie la raison pour laquelle Gary Gensler, le président de la SEC, l’a autorisé.

Un contrat à terme bitcoin est un accord pour acheter ou vendre du bitcoin à une date future à un prix convenu. Ainsi, BITO suivra les contrats à terme réglés en espèces, et non le prix du bitcoin lui-même.

Et comme vous pouvez vous y attendre, traiter avec des contrats à terme signifie un marché à terme et ses participants au marché connexes – essentiellement, des intermédiaires. Cela signifie des coûts supplémentaires.

Matt Hougan, CIO de Bitwise Asset Management évalue le coût global d’un ETF basé sur des contrats à terme comme BITO dans la fourchette de 5 % à 10 % (cela inclut le phénomène lié aux contrats à terme appelé roll yield, qui n’est pas important à expliquer pour les besoins d’aujourd’hui ).

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles nous ne recommandons pas le BITO ou d’autres ETF liés à des contrats à terme comme le meilleur moyen de jouer au bitcoin – ils ne suivent pas vraiment le prix du marché du bitcoin et entraînent des dépenses supplémentaires.

Cela dit, nous aimons ce que cet ETF signifie pour l’adoption du bitcoin par le grand public.

De plus, il existe trois autres ETF à terme bitcoin sur les talons de BITO de Valkyrie, Invesco et Van Eck.

La vraie plume que veut la communauté crypto est un ETF qui investit directement dans le bitcoin, ou une autre crypto-monnaie. Alors que Gensler s’est jusqu’à présent opposé à cette idée, de nombreux investisseurs espèrent que BITO contribuera à ouvrir la voie à un éventuel changement d’avis.

*** Si l’histoire se répète, recherchez une poussée de l’ensemble du secteur de la cryptographie

Pour ces détails, tournons-nous vers nos spécialistes de la crypto, Luke Lango et Charlie Shrem de Réseau d’investisseurs cryptographiques. De leur mise à jour hebdomadaire du samedi :

Bitcoin semble être à quelques jours d’un moment de «croix d’or» – où sa moyenne mobile de 100 jours dépasse sa moyenne mobile de 200 jours, signe d’une pression d’achat croissante. Les dernières fois que Bitcoin a fait cela, le prix du Bitcoin a monté en flèche au cours des prochains mois.

Ci-dessous, vous pouvez voir que cette croix dorée est maintenant à peine arrivée.

La ligne bleue est la moyenne mobile simple sur 100 jours de Bitcoin. Il grimpe et vient de percer la moyenne mobile à 200 jours du bitcoin, en rouge.

Les traders considèrent une telle croix dorée comme un signal haussier important.

Source : StockCharts.com

L’optimisme de Luke et Charlie ne se limite pas à des facteurs techniques. Il y a plusieurs vents arrière derrière le bitcoin et le secteur au sens large en ce moment.

Retour à leur mise à jour :

Sur le adoption à l’avant, de plus en plus de détaillants se tournent pour accepter les paiements cryptographiques. Les derniers ajouts sont la chaîne de cinémas AMC, le détaillant de vêtements PacSun et le développeur de sites Web Wix. Sur le légal Avant, l’expérience El Salvador « Bitcoin comme monnaie légale » a connu un énorme succès au début, avec plus de gens que prévu utilisant régulièrement Bitcoin, que ce soit pour des achats ou des envois de fonds. Aux États-Unis, la SEC devrait ouvrir la voie aux transactions à terme sur Bitcoin d’ici lundi. En Europe, l’Ukraine a légalisé les cryptos, tandis que la Russie prend une position étonnamment pro-Bitcoin. Sur le le financement côté des choses, plus d’argent qui jamais afflue sur les marchés de la cryptographie. Littéralement – ​​plus d’argent que jamais. Le financement des entreprises et des projets de blockchain a atteint un niveau record de 6,6 milliards de dollars au troisième trimestre de 2021. Cela représente une augmentation de 28 % d’un trimestre à l’autre et de 563 % d’une année sur l’autre.

*** En reculant, certains experts suggèrent que nous approchons de la fin de ce cycle de cryptographie, ce qui signifierait des gains accrus avant une correction

Bitcoin et le secteur de la crypto évoluent par cycles, comme de nombreux autres actifs.

Si nous examinons l’histoire du bitcoin, son cycle de marché – à partir d’un pic donné, jusqu’à son point bas qui s’ensuit, puis de nouveau à un nouveau pic plus élevé – dure généralement environ quatre ans.

Il y a eu la bulle bitcoin 2013, la bulle bitcoin 2017, et puis où nous en sommes aujourd’hui. Maintenant, j’ajouterai rapidement qu’il y a un débat quant à savoir si le bitcoin atteignant 65 000 $ plus tôt ce printemps était, en fait, le sommet de ce cycle actuel.

Bien que tout soit possible, compte tenu des flux récents dans le bitcoin, cela est peu probable, d’autant plus que nous sommes à nouveau proches de 64 000 $, ainsi que des indicateurs haussiers que Luke et Charlie ont mis en évidence plus tôt.

De plus, les réductions de moitié du bitcoin (lorsque la récompense que les mineurs reçoivent pour l’extraction du bitcoin est réduite de moitié) ont tendance à marquer le milieu du cycle du bitcoin. La dernière réduction de moitié a eu lieu en mai 2020, suggérant plus de vie dans ce cycle – et la dernière partie du cycle est généralement la plus explosive.

Ce point de vue a été reflété par Raoul Pal, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et fondateur du magasin d’investissement respecté Real Vision. Il est également à la pointe du secteur de l’espace crypto/numérique.

De MarketWatch :

Mais en ce qui concerne la direction de la cryptographie, (Pal) pense que « tout est sur le point de commencer à éclater maintenant et nous l’avons déjà vu. Nous connaissons la tendance… en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars sera le moment où il sera presque impossible de perdre de l’argent en possédant quoi que ce soit », a-t-il déclaré, pointant vers ce graphique bitcoin : Source : Bloomberg Prix ​​du Bitcoin par rapport au marché haussier 2012-13 Pal a déclaré que le bitcoin pourrait atteindre 250 000 $ si ce même schéma se répète, mais il voit également un avantage pour l’année prochaine, car les institutions ont tendance à allouer à la fin du trimestre.

Franchement, je deviens nerveux quand je lis « il est presque impossible de perdre de l’argent en possédant quoi que ce soit ». Mais cela correspond à l’euphorie irrationnelle qui tend à marquer la fin d’un cycle.

Oui, une correction douloureuse suit les sommets du marché, mais si Pal (ainsi que Luke et Charlie) ont raison, nous avons toujours la phase haussière euphorique devant nous.

Voici Luke qui parle de ça :

Gens: Tout va bien sur les marchés de la crypto en ce moment. Certes, c’est ce sentiment d’euphorie qui a tendance à caractériser les « bulles », et nous voulons donc vous mettre en garde contre une attitude trop optimiste sur un actif, même les cryptos. Cependant, tout ce que nous avons analysé indique des pousses vertes pour Bitcoin et altcoins au cours des prochains mois. Nous sommes haussiers. Pour aussi chaud que Bitcoin soit en ce moment, nous pensons que notre portefeuille d’altcoins deviendra encore plus chaud à mesure que ce dernier marché haussier s’élargit au fil du temps.

En fin de compte, l’histoire suggère que nous approchons de la fin de ce cycle, ce qui signifierait les gains les plus explosifs. Ce sera probablement volatil, mais nous recherchons une fin solide jusqu’en 2021.

Nous vous tiendrons au courant ici dans le Digest.

