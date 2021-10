Nouveaux systèmes de points annoncés pour les campagnes de Formule 2 et Formule 3 en 2022

De nouveaux systèmes de points ont été annoncés dans le cadre de la refonte des règlements sportifs pour les championnats de Formule 2 et de Formule 3 l’année prochaine.

Plutôt que d’être séparées comme elles l’ont été pendant la majeure partie de cette saison, les deux séries juniors se dérouleront ensemble sur les mêmes programmes de Formule 1 en 2022.

Le calendrier plus compact de cette saison a été influencé par la pandémie et a aidé financièrement les équipes avec moins de déplacements, mais le PDG de F2 et F3 Bruno Michel a déclaré qu’il y avait un fort désir de toutes les parties de réunir les trois championnats le même week-end.

Seules deux courses dans chaque championnat auront lieu sur un week-end au lieu des trois actuellement, qui comprennent deux épreuves de sprint un samedi et une plus longue épreuve le dimanche en F2.

En 2022, après une séance d’essais libres par championnat, la grille de l’épreuve principale de dimanche sera décidée par une séance de qualification chacun.

Les points attribués pour la course principale resteront les mêmes que les points attribués pour un grand prix de Formule 1. Cependant, seuls deux points seront attribués pour la pole position, contre quatre en 2021.

La grille de la course de sprint F2 de samedi sera déterminée en inversant le top 10 des qualifications. Les huit premiers de la course se verront alors attribuer les points suivants par ordre de position : 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 et 1.

En Formule 3, la grille de la course de sprint de samedi sera déterminée en inversant les 12 meilleurs pilotes des qualifications. Les 10 premiers se verront alors attribuer les points suivants par ordre de position : 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1.

Un point par course sera attribué au pilote qui réalise le tour le plus rapide mais uniquement s’il termine dans le top 10.

Bien qu’une course de moins par championnat ait lieu chaque week-end, il a été déclaré que le nombre de manches globales devrait augmenter en raison du plus grand nombre de grands prix qu’ils soutiendront.

La Formule 2 se déroule sur huit week-ends en 2021 et la F3 s’est achevée lors de son septième événement, le Norvégien Dennis Hauger décrochant le titre à Sotchi.

Avec 24 et 21 courses qui se dérouleront respectivement en F2 et F3 cette année, il semble qu’elles auront lieu au moins 13 des 23 week-ends de F1 prévus en 2022.

La F2 a encore deux manches de la campagne actuelle, en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, avec Oscar Piastri prenant une avance de 36 points sur son compatriote pilote de l’Alpine Academy Guanyu Zhou dans ces six courses décisives.