Nouveaux taux de TPS pour les articles Covid notifiés

Le gouvernement de l’Union a notifié des taux réduits de taxe centrale sur les produits et services (CGST) pour les médicaments Covid et d’autres produits médicaux essentiels connexes.

Le Conseil de la TPS a décidé samedi de réduire les taux de la TPS pour les médicaments Covid, les kits de test, le matériel médical et même les ambulances pour soulager les personnes au milieu de la pandémie, mais a maintenu la taxe sur les vaccins inchangée au niveau le plus bas de 5%. Les nouveaux tarifs seront en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021.

