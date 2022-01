Nouveaux téléviseurs LG au CES 2022 : LG OLED G2 et LG QNED MINI LED | La technologie

La société coréenne vient d’annoncer de nouveaux modèles de ses téléviseurs haut de gamme. On parle bien sûr de sa gamme OLED et Mini LED, les deux technologies les plus exclusives du moment.

Le CES de Las Vegas a maintenant lieu, ou du moins les présentations des entreprises. Cela signifie que, comme vous l’avez peut-être déjà remarqué, les entreprises n’arrêtent pas d’annoncer de nouveaux produits.

Il peut s’agir de prototypes, de produits finis ou simplement d’idées futures. Mais la vérité est que ce début de janvier est toujours chargé d’actualités.

Si l’on se concentre sur LG, la firme coréenne vient d’annoncer son journal télévisé, avec ses deux plus hautes gammes en point de mire : LG OLED G2 et LG QNED MINI LED.

LG OLED G2 et C2

Avec les dernières avancées de la technologie OLED, LG affirme que les nouveaux modèles de la série G2 ont créé une catégorie à part.

La technologie OLED evo, qui intègre non seulement cette nouvelle série G2, mais aussi certains modèles de la série C2 de cette dernière gamme OLED, C’est un pas de plus vers une visualisation de meilleure qualité, expliquent-ils dans l’entreprise.

Ces nouveaux modèles utilisent Le nouveau processeur intelligent α (Alpha) 9 Gen 5 de LG2 couplé à la nouvelle technologie Brightness BoosterTM qui permet aux téléviseurs de la série G2 d’offrir plus de luminosité grâce à une meilleure dissipation de la chaleur et à un algorithme plus avancé.

La dernière série G2 de LG aura un nouveau modèle 83 pouces et le premier modèle OLED 97 pouces au monde, complétant la gamme des téléviseurs 55, 65 et 77 pouces.

Pour sa part, Les offres de la série C2 de LG pour l’année prochaine une grande variété de tailles d’écran, avec un total de six panneaux de différents pouces : Le premier téléviseur OLED 42 pouces au monde, idéal pour les amateurs de jeux, ainsi que les téléviseurs 48, 55, 65, 77 et 83 pouces.

Les panneaux OLED de cette nouvelle gamme ont été certifiés par l’agence mondiale de test de produits Intertek avec 100 % de fidélité des couleurs et 100 % de volume de couleur.

LG QNED MINI DEL

LG a également présenté une large gamme de téléviseurs QNED d’ici 2022 intégrant la technologie Quantum Dot NanoCell de LG, avec une reproduction des couleurs qui atteint un volume de couleur de 100 %.

Le LG QNED Mini LED parvient à aller plus loin dans la technologie LCD, obtenir les meilleurs noirs du marché, assurent-ils dans l’entreprise.

Tous les modèles de la série QNED90 sont certifiés pour une cohérence de couleur à 100 %. afin que les téléspectateurs obtiennent une image de qualité à tout moment, même sous différents angles de vue.

Avec ces deux nouvelles séries, LG est prêt à rivaliser en 2022 sur le marché de la télévision.