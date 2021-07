Nouveaux tours d’investissement de plusieurs millions de crypto, retraits de Binance + Plus d’actualités ⋆ Crypto nouveaux médias

par

Cryptoman

28 juillet 2021, 18h32

200 Vues

Source : Adobe/andreyphoto63

Obtenez votre condensé quotidien d’actualités liées aux crypto-actifs et à la blockchain – en enquêtant sur les histoires qui passent sous le radar de l’actualité crypto d’aujourd’hui.

______

L’actualité des investissements

Mineur majeur de Bitcoin Actifs numériques Genesis a annoncé une levée de fonds de 125 millions de dollars pour acheter des équipements et construire de nouveaux centres de données aux États-Unis « et dans la région nordique ». Le tour de table vient de Capitale de Kingsway, un fonds de capital-investissement basé au Royaume-Uni axé sur les marchés émergents frontaliers avec plus de 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a déclaré la société minière. BTC récompense l’entreprise Lolli a annoncé avoir clôturé un tour de table de 10 millions de dollars de série A mené par Capitale d’Acrew. Le financement contribuera à l’expansion de l’entreprise, à l’embauche, à de nouveaux partenariats et à la poursuite du développement de l’application mobile récemment lancée, ont-ils déclaré. Produit Fintech Éco a annoncé une levée de fonds de 60 millions de dollars menée par des sociétés d’investissement Capital Activant et L Catterton et rejoint par des investisseurs existants comme Crypto a16z. Le projet avait précédemment levé 26 millions de dollars lors d’un tour de table en mars. Société de minage de crypto Exploitation minière de forteresse cherche à lever 100 millions de dollars dans le cadre d’une offre publique initiale (IPO), selon des documents réglementaires. Stronghold s’apprête à étendre la portée de ses opérations avec des installations de production supplémentaires qui traitent les déchets de charbon, dont la plupart de ses toxines sont éliminées, produisant des cendres volantes qui peuvent ensuite être utilisées comme engrais, ont-ils déclaré. « Réseau d’infrastructure de relais multichaînes » Biconomie a déclaré avoir levé 9 millions de dollars dans un tour de table privé mené par des sociétés d’investissement DACM et Mécanisme Capital. Les fonds aideront l’entreprise à développer davantage ses produits actuels, à assurer une infrastructure de transaction multichaîne et à réaliser des développements technologiques essentiels, ont-ils déclaré. Application de trading Robin des Bois travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui aidera à protéger les utilisateurs de la volatilité des prix de la crypto, a rapporté Bloomberg. La fonctionnalité, appelée « protection contre la volatilité des prix », a un message dans le code qui se lit comme suit : « Pour protéger vos commandes contre la volatilité des prix, nous pouvons parfois ignorer vos commandes récurrentes ou acheter moins que le montant que vous avez choisi. »

L’actualité des échanges

Binance abaisse leurs limites de retrait quotidien de BTC 2 à 0,06 BTC (environ 2 000 USD) pour les comptes qui n’ont passé que leur vérification de compte de base, a déclaré le PDG Changpeng Zhao, ajoutant que cette étape fait partie de leurs efforts pour se conformer à la réglementation en améliorant leur efforts de connaissance de votre client.

Actualité de la réglementation

Le Malte Bureau du Commissaire confirmé avoir retrouvé les comptes déposés par le Fondation caritative Binance Blockchain pour les années 2018, 2019 et 2020, initialement soumis en septembre 2020, selon Times of Malta. Cette constatation intervient après que le chien de garde a averti la fondation qu’elle engagerait une action en justice pour le prétendu défaut de soumission, mais comme l’erreur était de leur part, aucune action de ce type ne sera prise, selon le point de vente. Robinhood fait l’objet d’une enquête sur le refus du PDG Vlad Tenev de s’inscrire auprès du Autorité de réglementation du secteur financier des États-Unis (FINRA), par un dépôt réglementaire. “Robinhood évalue cette affaire et a l’intention de coopérer à l’enquête”, a déclaré la société.

L’actualité des CBDC

Le gouverneur de la banque centrale nigériane a déclaré que le pays prévoyait de lancer sa propre monnaie numérique (CBDC), appelée « e-naira », en octobre, selon ..

Eesti Pank, la banque centrale estonienne, a déclaré avoir mené un projet de recherche sur les possibilités techniques d’un euro numérique parallèlement au Banque centrale européenne et sept autres banques centrales de la zone euro et ont constaté que « la technologie numérique innovante de l’euro basée sur la blockchain est hautement évolutive » et offre également « un bon équilibre entre la confidentialité et la nécessité de répondre aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent ».

Nouvelles de carrière

Banque SEBA, une Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) sous licence Swiss Bank, a annoncé la nomination de Sam Lin au poste de CEO Asie. Lin a plus de 15 ans d’expérience dans la banque d’investissement à Crédit Suisse et Barclays, et sa nomination sert à démontrer l’intention de la banque d’offrir des services bancaires d’actifs numériques en Asie, ont-ils déclaré.

La source

Lien source