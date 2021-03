Nouveaux tunnels, autoroutes et plus encore! Dans cinq ans, l’infra de l’Inde ne sera pas moins que les États-Unis, l’Europe, affirme Nitin Gadkari

Un réseau de couloirs d’autoroute verte est en cours de pose, y compris l’autoroute Delhi-Mumbai d’une valeur de Rs 1 lakh crore.

Le ministre de l’Union, Nitin Gadkari, a déclaré qu’une nouvelle Inde est en train de se faire avec des infrastructures qui ne seront pas inférieures à celles des États-Unis et de l’Europe dans cinq ans. Au cours des cinq dernières années, une base solide a déjà été posée avec plus de 17 millions de roupies lakh crore de projets, a-t-il déclaré dans un rapport PTI. Selon Gadkari, le développement des régions arriérées, du nord-est ainsi que des zones frontalières reste l’une des priorités absolues du gouvernement Modi. Un réseau de couloirs d’autoroute verte est en cours de pose, y compris l’autoroute Delhi-Mumbai d’une valeur de Rs 1 lakh crore, a-t-il déclaré.

Le ministre a déclaré que l’autoroute Dwarka de 30 km de long, qui est en cours de construction au coût de Rs 10 000 crore, est une merveille d’ingénierie et que le projet aboutirait à un endroit semblable à Singapour aux frontières de la capitale nationale. En outre, les routes frontalières sont en cours d’extension et près de 90% des travaux ont été achevés sur le projet de route Kailash Mansarovar via Pithoragarh, a ajouté Gadkari. Avec l’achèvement de ce projet, les pèlerins de Kailash Mansarovar Yatra peuvent éviter la randonnée ardue à travers un terrain de haute altitude perfide et la durée du voyage sera réduite de plusieurs jours. Actuellement, le voyage à Kailash Mansarovar prend environ deux à trois semaines à travers l’état du Sikkim ou les routes du Népal.

Le ministre a également noté que les travaux sur le projet Char Dham battent leur plein. Le projet, d’un coût d’environ Rs 12 000 crore, vise à fournir une connectivité tous temps à Gangotri, Yamunotri, Badrinath et Kedarnath. En outre, pas moins de 17 autoroutes de ce type ont été construites dans l’État du Rajasthan et dans d’autres régions qui peuvent servir de pistes d’atterrissage, a déclaré le ministre de l’Union. De plus, sur le tunnel de Zojilla, des travaux sont en cours pour offrir une connectivité tout temps aux habitants du Ladakh et de Leh qui restent coupés du reste de l’Inde six mois par an, a déclaré le ministre.

Les travaux de mise à niveau des zones arriérées auraient dû être lancés plus tôt car il y a des zones sans routes sur 200 à 300 km. Le gouvernement s’est concentré sur des infrastructures de classe mondiale, a déclaré Gadkari, ajoutant que son ministère avait atteint l’objectif de construire 35 km de routes par jour en 358 jours. Il a également déclaré qu’à la fin de l’exercice, le rythme de construction des routes atteindra 40 km. Malgré la pandémie de Covid-19 et l’agitation des agriculteurs qui a entraîné une perte de recettes de péage de Rs 10 000 crore, la perception des péages a été de Rs 34 000 crore cet exercice contre Rs 24 000 crore l’année dernière. Il a également déclaré qu’en dépit de la crise pandémique, le chiffre d’affaires des entreprises de construction pourrait doubler en raison de travaux routiers massifs, et a ajouté que des efforts concertés conduiraient à la croissance économique.

