Nouvel accélérateur à Seattle: Creative Destruction Lab va lancer un hub de startups “ deep tech ” avec Microsoft et UW

Emer Dooley (à gauche), membre du corps professoral de la Foster School of Business de l’Université de Washington, a aidé à établir un centre de Seattle pour le Creative Destruction Lab. Le programme débutera en novembre à l’UW. (Photo UW)

Les nouvelles: Creative Destruction Lab (CDL), une organisation à but non lucratif qui gère neuf accélérateurs de démarrage à travers le monde, arrive à Seattle. Il accueillera un programme de 9 mois en novembre pour 20 à 25 entreprises en partenariat avec Microsoft et les écoles de commerce, d’ingénierie et d’informatique de l’Université de Washington. L’objectif initial de l’accélérateur sera le secteur en plein essor de la santé informatique, ou l’intersection des soins de santé et des logiciels, deux forces de l’écosystème technologique de Seattle.

Pourquoi est-ce important: Il existe une multitude d’accélérateurs et d’incubateurs dans la région de Seattle, mais CDL-Seattle est unique à plusieurs égards. Il ne prend pas d’équité car le programme est financé par des membres fondateurs tels que Microsoft et l’UW. Il applique également des jalons et des points de contrôle basés sur des objectifs; si une entreprise ne répond pas à certaines normes, elle est mise hors service. Il y a aussi une composante éducative, car les étudiants UW auront la chance de «suivre» le programme et d’apprendre des startups participantes.

Comment ça s’est passé: L’année dernière, UW a lancé sa première table ronde sur l’innovation pour aider à réfléchir à des idées pour faire avancer les stratégies d’innovation de l’université. Emer Dooley, instructeur à l’école de commerce UW, et Bill McAleer, directeur général de Voyager Capital, faisaient partie d’un groupe chargé de trouver un accélérateur pour fonctionner à l’UW.

«Cela crée vraiment une opportunité d’intégrer certains des principaux domaines de développement technologique de notre région dans un incubateur qui, selon nous, a fait ses preuves dans d’autres villes», a déclaré McAleer.

Santé informatique: Seattle est devenue une plaque tournante mondiale pour les entreprises qui combinent des logiciels tels que l’apprentissage automatique et l’IA avec les soins de santé. Les exemples vont des spinouts UW Parse Biosciences et PvP Biologics, aux grandes sociétés cotées en bourse, y compris Adaptive Biotechnologies et Accolade.

CDL-Seattle vise à être un intermédiaire entre les experts de la santé et de l’ingénierie, et également à faire appel aux leaders technologiques de la région pour agir en tant que mentors. Dooley a désigné des entrepreneurs, dont le co-fondateur de Nautilus Biotechnology, Sujal Patel, et le PDG d’Accolade, Raj Singh, comme des technologues qui ont précédemment fait entrer en bourse des sociétés de logiciels (Patel avec Isilon Systems; Singh avec Concur) et qui dirigent maintenant des entreprises de santé informatique.

«C’est la piste», a déclaré Dooley. «CDL-Seattle permettra aux techniciens traditionnels de se mettre plus facilement à l’eau pour cette zone dans laquelle Seattle va vraiment s’imposer.»

La Foster School of Business de l’UW. (Photo UW)

Dernier effort d’innovation chez UW: CDL-Seattle sera basé à la Foster School of Business de l’UW. Tout entrepreneur pourra participer, pas seulement ceux affiliés à l’UW, même si la plupart des entreprises devraient être basées à Washington.

«Nous allons littéralement parcourir les couloirs pour que les post-doctorants et les étudiants diplômés viennent en faire partie, pour vraiment comprendre comment vous faites ce premier pas. [in starting a company]», A déclaré Dooley.

Nous allons littéralement parcourir les couloirs pour que les post-doctorants et les étudiants diplômés en fassent partie.L’UW a été un élément clé de l’écosystème technologique plus large de Seattle, aidant à fournir des talents technologiques aux entreprises locales et aux startups en croissance telles que Turi, une UW. spinout qui a été acquise par Apple pour 200 millions de dollars en 2016 et a contribué à accroître la présence du géant de la technologie dans la région.

Dooley a déclaré que CDL-Seattle complimentait les autres efforts d’innovation de l’UW tels que CoMotion, qui aide les entreprises affiliées à UW dans la commercialisation et est un partenaire fondateur de CDL-Seattle.

François Baneyx, devenu directeur de CoMotion en 2019, a décrit CDL-Seattle comme «le chaînon manquant de l’écosystème d’innovation UW et de notre région».

«Il a le potentiel de transformer et d’unifier les activités de recherche et de commercialisation dans l’espace informatique de la santé et contribuera à faire de Seattle une référence pour ces domaines – en attirant des talents dans la région tout en développant ce que nous avons ici», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Au cours des cinq dernières années, CoMotion a contribué au lancement de 73 startups et ses retombées ont levé 4,38 milliards de dollars de capital. L’organisation a été confrontée à certains défis ces dernières années, notamment des licenciements, des modifications de son MakerSpace et de son siège social, et en 2019 le décès de Vikram Jandhyala, l’ancien vice-directeur de l’innovation d’UW qui a repris CoMotion en 2014.

Contexte CDL: Fondée en 2012 à l’Université de Toronto, la CDL s’associe généralement avec des universités pour héberger ses accélérateurs. Les entreprises participantes axées sur la technologie et la science ont continué à créer plus de 7 milliards de dollars de valeur en actions.

«Nous sommes ravis de nous associer à l’une des plus grandes institutions de recherche au monde, l’Université de Washington, située dans un carrefour dynamique de leaders mondiaux de la commercialisation des technologies – la région de Seattle», a déclaré Ajay Agrawal, fondateur de CDL, dans un communiqué. .