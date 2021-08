Nouvel Ace Combat en développement au studio Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl

Nous obtenons un nouveau Combat d’as. Le développeur de longue date de la série Project Aces a annoncé la nouvelle dans le cadre de l’accélération par l’équipe du 25e anniversaire de la série de vols d’action.

Le nouveau jeu, cependant, ne sera pas directement développé par Project Aces. Au lieu de cela, le projet est en cours à l’ILCA, l’équipe responsable des prochains Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl. ILCA a déjà contribué à l’environnement et aux cinématiques dans Ace Combat 7: Skies Unknown, et a travaillé sur d’autres franchises de renom comme Dragon Quest, Metal Gear Rising et d’autres.

Le producteur de la série Kazutoki Kono a déclaré que si Project Aces supervisera le développement, ILCA a été recruté car l’équipe ne peut pas gérer seule les tâches de développement.

“Le personnel de Project Aces continuera bien sûr à être impliqué dans le développement de ce nouveau projet, mais alors que nous célébrons 25 ans et 3 millions d’exemplaires vendus, nous avons compris que nous avons de nombreux fans de tous les goûts. Notre petite équipe peut ‘ t gérer tout seul, nous cherchons donc à étendre l’équipe Ace Combat de manière significative », a déclaré Kono.

“C’est pourquoi nous voulons former une alliance commerciale avec ILCA, qui s’impliquera plus profondément dans la série Ace Combat que jamais auparavant, et créera un nouvel Ace Combat. Nous espérons que cette opportunité nous permettra d’ajouter encore plus de personnel au projet L’équipe des As.”

Kono a déclaré que le nouvel Ace Combat inaugurerait une nouvelle ère pour la série, promettant de “continuer à tout donner”.

Merci Gematsu.