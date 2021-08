Nouvel ADV basé sur la plate-forme Trident 660 : le prototype final de la Triumph Tiger Sport 660 dévoilé

in

Peu de temps après avoir vu la Triumph Trident 660, il y a eu des rapports sur Internet selon lesquels elle engendrerait deux autres motos – une moto d’aventure et une routière de sport d’aventure. Et maintenant, Triumph Motorcycle a dévoilé ce qu’il appelle le Tiger Sport 660, qui à première vue est un sport d’aventure. La moto est dans sa phase de prototype final, dont les images ont été partagées par le constructeur britannique.

La moto sur les images porte un camouflage mais il y a des détails visibles qui indiquent qu’elle préférera davantage la route. Il obtient des fourches inversées Showa comme le Trident, mais il aurait probablement plus de débattement de suspension. La taille des roues est la même à 17 pouces et elle est équipée de pneus Michelin Road 5.

Le cadre tubulaire en acier est probablement le même, mais avec un nouveau sous-châssis arrière et un nouveau bras oscillant. Le Tiger Sport 660 sera propulsé par le même moteur trois cylindres de 660 cm3 développant 81 ch, associé à une transmission à six vitesses et à un quickshifter bidirectionnel.

Ce sera le deuxième Tiger axé sur la route en Inde après le Tiger 850 Sport et sera également le Tiger le plus abordable à ce jour.

Considérant que le prototype final ressemble de très près à un modèle de série, son lancement sur les marchés internationaux devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, qui serait ensuite suivi d’un lancement en Inde. Attendez-vous donc au Tiger Sport 660 dans le pays au début de 2022.

Le prix devrait être d’environ Rs 7.5-8 lakh (ex-salle d’exposition) et le Tiger Sport 660 rivaliserait avec les goûts de la Kawasaki Versys 650 et de la Suzuki V-Strom 650.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.