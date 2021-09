Nouvel aéroport pour stimuler le tourisme dans la région de Konkan ; Alliance Air annonce des vols Mumbai-Sindhudurg à partir de cette date

Le service de vol couvrira la distance entre Mumbai et Sindhudurg en seulement 1,25 heure.

L’aéroport de Sindhudurg ouvrira bientôt ! À partir du mois prochain, voyager entre Mumbai et le district de Sindhudurg dans le Maharashtra deviendra plus pratique. L’aéroport de Sindhudurg devrait être inauguré le 9 octobre 2021. En outre, la compagnie aérienne Alliance Air a annoncé le lancement de services de vol entre Mumbai et Sindhudurg à partir du même jour. Selon le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Alliance Air commencera à partir du 9 octobre 2021 un service aérien quotidien entre la capitale financière et Sindhudurg dans le cadre du projet UDAN du gouvernement Modi. Le service de vol couvrira la distance entre Mumbai et Sindhudurg en seulement 1,25. heures, a déclaré le ministre de l’Aviation civile.

Auparavant, le ministère de l’Aviation civile avait annoncé que les routes reliant Sindhudurg aux villes de Mumbai, Nashik et Pune avaient déjà été approuvées par le gouvernement dans le cadre de l’UDAN 3.1. Selon le ministère, la région de Konkan en Inde possède un magnifique littoral doté de pittoresques plages de sable blanc. Outre sa riche beauté naturelle, la région possède également d’anciens temples et des forts historiques. Avec l’arrivée de l’aéroport de Sindhudurg dans la région, la connectivité aérienne vers divers endroits de l’ouest du Maharashtra, du nord du Karnataka et de certaines parties de Goa s’améliorera. De plus, l’aéroport stimulera également l’industrie du tourisme dans la région. Voici quelques-unes des caractéristiques de l’aéroport de Chipi, Sindhudurg :

Le coût total du projet d’aéroport est d’environ Rs 520 croreLe terminal nouvellement construit a une capacité de gérer un total de 400 passagers par heure et avec une capacité annuelle de près de 10 lakhLa longueur de la piste de l’aéroport est de 2500 MX 45 M, ce qui convient pour les opérations des avions de type A-320 et B737, la voie de circulation, l’aire de trafic, la baie d’isolement ainsi que le mur d’enceinte ont déjà été achevés en 2019 Le développement de la caserne de pompiers ainsi que d’autres installations associées ont été achevés. En dehors de cela, la cabine de sécurité et la tour de guet ont également été achevées.

