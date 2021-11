Nouvel affichage d’Antetokounmpo dans la victoire de Milwaukee

21/11/2021 à 08:12 CET

Rien n’arrête l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo qui a contribué un double-double de 32 points et 20 rebonds qui a aidé le Milwaukee Bucks battra le Orlando Magic 117-108 ce samedi et continuer sur la séquence de victoires.

Les Bucks ont remporté leur troisième match consécutif et se sont améliorés à 9-8, la première fois qu’ils sont sur une note positive depuis qu’ils étaient 3-2 le 27 octobre.

La victoire des Bucks est survenue lors du premier des deux matchs consécutifs que les deux équipes joueront. Les champions de la ligue et le Magic se retrouveront lundi soir à Milwaukee.

L’attaquant de puissance Bobby Portis a également revendiqué son grand élan de forme et est devenu un facteur gagnant pour les champions actuels de la ligue après avoir contribué un autre double-double de 24 points, son meilleur touché de la saison et 15 rebonds.

Les 30 minutes jouées par Giannis ce soir sont les plus courtes d’un joueur dans un match avec au moins 30 points, 20 rebonds et 5 passes décisives depuis que les minutes ont été enregistrées pour la première fois en 1951-52. (via @ESPNStatsInfo)

32 points | 20 CER | 5 AST | 3 BLK pic.twitter.com/bNlPheZOzT

– Milwaukee Bucks (@Bucks) 21 novembre 2021