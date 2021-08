Nouvel album de Lorde – Date de sortie, actualités, théories

L’année de notre seigneur 2020 a été massivement aspirée pour de nombreuses raisons évidentes, mais la seule chose qui a réussi à me garder (et à des millions d’autres) sains d’esprit était toute la musique incroyable que nous avons eue malgré les circonstances ! Taylor Swift a sorti deux albums. Demi Lovato a fait son retour tant attendu sur la scène musicale. Ariana Grande s’est même harmonisée avec Mariah “Skinny Legend” Carey avant la fin de l’année ! Mais la seule femme de la pop qu’on attend toujours en 2021 ? Mlle Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, alias notre pop star maussade préférée, Lorde.

Cela fait 84 quatre des années depuis que Lorde a sorti son deuxième album acclamé par la critique, Melodrama – vous savez, le disque qui nous a donné la ballade déchirante et parfaite pour pleurer qu’est “Liability”, la sublime piste de danse qui est “Green Light”, Je pourrais continuer – mais ce n’est pas un temps rare pour Lorde de faire une pause entre les projets. Il a également fallu 3,5 ans pour obtenir Melodrama après avoir abandonné Pure Heroine. Mis à part les chiffres, les fans sont clairement affamés de nouvelle musique.

La bonne nouvelle cependant ? Lorde nous a fourni de minuscules miettes d’informations sur l’album trois (plus des singles !!!) au cours des derniers mois, que j’ai compilées ci-dessous pour une recherche facile. Continuez à lire et découvrez ce que le nouvel univers de Lorde – un magnifique pays des merveilles estival – peut nous réserver !

En commençant par le plus important Q : Y a-t-il déjà des célibataires ?

ET C’EST! Après quelques mini drames, vous pouvez maintenant écouter “Solar Power” à votre guise (et acheter la belle robe jaune ensoleillée de Lorde pendant que vous y êtes).

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Lorde a annoncé le single pour la première fois sur son site officiel après la fuite de l’art (boo). Des extraits du single ont également fait le tour du Web, ce qui a conduit à des rumeurs selon lesquelles Lorde aurait peut-être abandonné le single le 10 juin.

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Mais il y a eu un petit hoquet de sortie – les points de vente ont commencé à signaler que les fans diffusaient * déjà * « Solar Power » dans certaines parties du monde même s’il n’était pas encore sorti partout. Cela semblait également aller à l’encontre des souhaits de Lorde, car peu de temps après que la chanson a commencé à apparaître sur Apple Music, elle a été supprimée.

Après la sortie de la chanson titre, Lorde a également béni les fans avec deux autres bops aériens : “Stoned at the Nail Salon” et “Mood Ring”.

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Ce contenu est importé de YouTube. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Comment les fans peuvent-ils s’attendre à ce que l’album de Lorde sonne ?

En mai 2020, Lorde a envoyé à ses fans une mise à jour de la vie par e-mail, révélant qu’elle “avait recommencé à retourner en studio” vers décembre 2019 dans le seul but de s’occuper. Pendant ce temps, elle a fait ce qu’elle a appelé de la musique « joyeuse et enjouée ». Dans le même e-mail, Lorde a déclaré qu’elle pensait que l’album “était tellement bon” et qu’elle était “vraiment ravie que vous l’entendiez”.

Qu’est-ce qui a inspiré Lorde lors de la réalisation de l’album ?

C’est drôle, vous demandez, car l’année dernière, Lorde a passé beaucoup de temps à parler de son voyage en Antarctique. Elle a tellement aimé son voyage qu’il l’a inspirée pour faire un livre photo de 100 pages intitulé Going South.

“J’ai réalisé après le voyage que ce dont mon cerveau avait envie était une visite dans un royaume alternatif”, a-t-elle écrit dans un e-mail envoyé aux fans en novembre. Les albums vivent en quelque sorte dans leur propre royaume, et Antarctica a vraiment agi comme ce grand nettoyant pour palettes blanches, une sorte de foyer céleste que je devais traverser pour commencer à faire la prochaine chose. Dans l’avion en train d’atterrir, j’ai eu cette pensée éclair très intense, qui dans toute son éloquence était littéralement « NE PAS FAIRE DES RECORDS DE MERDE », lol. »

Apparemment, l’album est l’exact opposé de la toundra arctique, car il s’intitule littéralement Solar Power et est fortement axé sur l’été, si son récent bulletin d’information en est un indicateur :

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Avec qui Lorde travaille-t-il sur la création de l’album ?

Pour l’instant nous avons :

Jack Antonoff



Dans l’e-mail de Lorde aux fans de mai, elle a déclaré: “Jack [Antonoff] est venu travailler dans le studio à Auckland et je suis allé à LA. Ça a coulé », a-t-elle écrit. « Une chose a commencé à prendre forme. Et puis, bien sûr, le monde s’est arrêté. Nous travaillons toujours loin – Jack et moi avons passé plus d’une heure ce matin à passer en revue tout. Mais cela prendra un peu plus de temps.”

Jack a déjà travaillé avec Lorde lorsqu’il a coécrit et coproduit Melodrama. Parmi les autres réalisations notables de Jack, citons la co-écriture et la coproduction de chansons pour Taylor Swift’s Lover, Folklore et Evermore et la co-écriture et la coproduction pour l’album Norman Fucking Rockwell de Lana Del Rey, qui a remporté une nomination aux Grammy Album de l’année l’année dernière.

Exactement * quand * sort cet album ?

Bientôt! Dans son récent bulletin, Lorde a abandonné la date de sortie de l’album pour Solar Power, que nous savons maintenant être le 20 août. Marque! Ton! Calendriers !

Il s’agit d’une mise à jour majeure de la dernière que nous avons reçue il y a quelques mois, Dieu merci. Dans une interview de décembre 2020 avec Blackbird Skyplane, Lorde a partagé qu’elle était toujours en train de définir ce qu’elle voulait que l’univers de son album soit, et à cause de cela, elle ne savait pas quand le disque serait terminé. De plus, avec la pandémie qui se produit cette année, cela a gâché le processus en un rien de temps.

Elle a dit:

« Je dis aux gens que quelque chose prend forme. Plus que « prendre forme » — quelque chose est — il y a une chose. Mais, vous savez, je prends vraiment mon temps et j’aime connaître tout l’univers, tout l’univers cinématographique pour ce que je fais, donc je suis dans ce processus en ce moment. Je ne sais pas combien de plus je veux dire. C’est une année tellement dingue pour ce qui est de savoir quoi que ce soit sur le timing, mais je suppose qu’avec moi, en tant qu’artiste en général, personne ne sait jamais quand quelque chose arrive de toute façon…. »

Existe-t-il déjà une liste officielle des titres ?

Oui, et c’est comme suit :

“The Path” “Solar Power” “California” “Lapidé au salon de manucure” “Fallen Fruit” “Secrets From a Girl (Who’s See It All)” “L’homme à la hache” “Dominos” “Big Star” “Leader d’un nouveau régime ”“ Mood Ring ”“ Oceanic Feeling ”

Lorde a également révélé qu’il y aura deux morceaux bonus, alors soyez à l’affût de ceux-ci !

Allons-nous faire une tournée?

Heck ouais, nous le sommes. Consultez la liste des dates de la tournée 2022 de Lorde ci-dessous :

Ce contenu est importé de Twitter. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

C’est tout ce que nous savons sur le prochain album de Lorde jusqu’à présent, mais gardez un œil sur cette histoire pour toute mise à jour future.

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef des nouvelles Starr Bowenbank est le rédacteur en chef adjoint des nouvelles qui écrit sur tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io