Nouvel An 2022 : Comment voir le ballon tomber en direct ?

Bon réveillon ! Ce soir, beaucoup de gens veulent voir le ballon tomber à Times Square à New York en ligne plutôt que de célébrer en personne. Voici un aperçu de toutes les différentes façons dont vous pouvez regarder le lancement de Ball en direct pour le réveillon du Nouvel An 2021-2022, y compris des vidéos que vous pouvez regarder ici dans le confort de votre maison.

Regardez le lancer de balle en direct pour 2021-2022

Le Webcast de Times Square est une excellente ressource pour voir le lancement du Bal à Times Square en direct. L’émission commence à 18 h HE et présentera des performances sans publicité tout au long de la nuit. Vous pouvez visionner la diffusion en direct sur divers sites Web, notamment TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc et TimesSquareBall.net. Vous pouvez également regarder une vidéo en streaming en direct intégrée ici dans cet article ci-dessous.

La diffusion ci-dessous commence à 18 h 00, heure de l’Est, et durera jusqu’à peu de temps après 00 h 00, heure de l’Est, lorsque l’horloge passe à l’année 2022.

Si la diffusion précédente ne s’insère pas correctement dans votre navigateur, vous pouvez également regarder la vidéo en direct sur ce lien.

Selon Times Square NYC, les événements suivants sont prévus pour ce soir. Toutes les heures ci-dessous sont dans le fuseau horaire de l’Est pour l’événement du Nouvel An 2022.

18h00 à 18h03 : Illuminer et rehausser la danse du Nouvel An à Times Square

18h04 à 18h06 : « Good Riddance Day Highlights » présenté par Jonathan Bennett

18h07 à 18h18 : SAFA Spectacle Culturel Chinois

18h25 : Brochures distribuées aux fêtards (« bonnets, gants, ballons et écharpes »)

18h57 à 19h00 : Compte à rebours par heure

19h01 à 19h03 : Times Square Reveler Stories (le co-animateur Jeremy Hassell discutera avec les fêtards à proximité)

19h11 à 19h18 : Spectacle de danse Planet Fitness d’ABC avec Liza Koshy

19h58 à 20h00 : Compte à rebours par heure

20h01 à 20h03 : Plus d’histoires de fêtards de Times Square

20h04 à 20h15 : Spectacle musical de la Saint-Sylvestre

20h25 à 20h31 : Performance de Karol G sur la scène du compte à rebours

20h57 à 21h00 : Compte à rebours par heure

21h01 à 21h07 : « Notre chanson d’amour »

21h08 à 21h10 : Toasts en verre de Waterford

21h14 à 21h28 : Présentation de KT Tunstall

21h37 à 21h43 : Performance de Chloé

21h52 à 21h55 : Moment Carnaval « Financés »

21h57 à 22h00 : Compte à rebours à l’heure avec Planet Fitness

22h01 à 22h03 : Histoires de fêtards à Times Square

22h04 à 22h07 : Toast pétillant aux pieds nus

22h43 à 22h49 : Performances par voyage

22h57 à 23h00 : Compte à rebours par heure

23h01 à 23h13 : Spectacle de la troupe de l’OSU

23h16 à 23h20 : Vidéo en vedette de l’année en revue par l’Associated Press

23h21 à 23h26 : Kay Jewelers Baiser du Nouvel An

23h39 à 23h45 : La performance de LL Cool J sur la scène du compte à rebours

23h55 à 23h58 : KT Tunstall interprète « Imagine » de John Lennon sur scène au Planet Fitness Center

23h59 : Le compte à rebours de soixante secondes : le maire de New York appuiera sur le bouton en verre de Waterford. La boule illuminée descendra de 70 pieds en 60 secondes.

00h00 – Jour de l’An : A minuit, les lumières de la danse du Nouvel An s’éteignent lorsque les chiffres « 2022 » apparaissent. Elle sera suivie d’un spectacle de confettis et de feux d’artifice.

00h15 – Fin du spectacle

Séquences EarthCam

EarthCam a plusieurs webcams à Times Square qui montreront la balle tombant en direct. La célébration officielle commence à 18 h 00, heure de l’Est. Le livestream officiel de la célébration du Nouvel An à Times Square est ici. Sur ce même lien, vous pouvez trouver des vues supplémentaires dans les vignettes sous la vidéo.

Une version 4K de Times Square se trouve dans la vidéo YouTube intégrée ci-dessous. Si, pour une raison quelconque, la vidéo cesse de fonctionner, vous pouvez la visionner sur le lien ci-dessus sur le site Web d’EarthCam.

EarthCam Live : Times Square en 4KRegardez la vidéo en direct en 4K de Times Square, New York.2021-05-03T15 : 19 : 07Z

Retransmissions en direct de la célébration de Times Square

De nombreuses grandes stations de diffusion organisent également des célébrations du Nouvel An à Times Square, même si les événements ne sont pas ouverts au public cette année. C’est ici que vous pouvez aller les regarder en ligne ce soir.

Ryan Seacrest est l’hôte de cette année Rockin ‘Eve New Years Eve par Dick Clark sur ABC. Vous pouvez le voir sur ABC.com ou sur l’application ABC. L’événement commence à 20 h 00, heure de l’Est.

Andy Cohen et Anderson Cooper organisent les festivités du Nouvel An de CNN. Vous pouvez regarder une émission en direct sur CNN.com et sur les applications mobiles de CNN.

Miley Cyrus et Pete Davidson animeront l’émission spéciale du Nouvel An de NBC à Times Square cette année à la place de Carson Daly. Cet événement commence à 22 h 30, heure de l’Est. Vous pouvez le regarder sur le service de streaming Peacock.

L’événement du réveillon du Nouvel An de Fox a été annulé cette année en raison d’Omicron, a rapporté Deadline.

