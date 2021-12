Nouvel An 2022 : Compte à rebours du fuseau horaire des Rocheuses

. 31 décembre 2014 : le compte à rebours commence et des confettis tombent à Times Square

Si vous souhaitez sonner le Nouvel An depuis le fuseau horaire des montagnes, il peut être plus difficile de trouver des émissions et des comptes à rebours car la plupart desservent la côte est. Mais il existe quelques options pour le réveillon du Nouvel An pour ceux qui se trouvent dans le fuseau horaire des montagnes, y compris les minuteries et les horloges de compte à rebours ci-dessous qui peuvent vous aider à dire au revoir à 2021 et à sonner en 2022.

Horloges et minuteries de compte à rebours du fuseau horaire des Rocheuses jusqu’au réveillon du Nouvel An

Tout d’abord, la minuterie TimeandDate.com suivante décomptera automatiquement jusqu’à la fin du réveillon du Nouvel An dans le fuseau horaire des montagnes.

Si ce n’est pas le type de minuterie que vous préférez, il existe d’autres minuteries à compte à rebours qui peuvent détecter votre position et régler automatiquement la minuterie pour votre fuseau horaire.

Ce compte à rebours de date et d’heure détecte votre emplacement et peut également être étendu ou modifié en fonction de vos préférences. Ou vous pouvez visiter une carte ici et créer un compte à rebours jusqu’au Nouvel An, en fonction de votre emplacement sur la carte.

Pour accéder directement au compte à rebours de votre ville, visitez l’heure et la date ici et entrez la ville qui vous intéresse.

Celui-ci vous amènera directement à une minuterie pour le fuseau horaire des montagnes (Denver, Colorado.)

Voici une autre minuterie de CountingDownTo.com.

Options de diffusion en direct supplémentaires du compte à rebours

Divers réseaux de diffusion organisent des événements de célébration du Nouvel An ce soir alors que nous disons au revoir à 2021 et saluons à 2022. Bien qu’aucun d’entre eux ne soit spécifiquement conçu pour le fuseau horaire des montagnes, des nouvelles locales peuvent être diffusées à partager quand il est minuit dans votre région. ou les hôtes peuvent mentionner quand il est minuit dans leur région.

Ryan Seacrest est l’hôte de « Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve » sur ABC cette année. Vous pouvez le regarder sur ABC.com ou l’application ABC si vous avez le câble, ou sans fil sur Hulu avec Live TV, Vidgo, DirecTV, FuboTV et d’autres plateformes. L’événement commence à 20h00 HE / PT.

Andy Cohen et Anderson Cooper organisent les festivités du Nouvel An de CNN. Vous pouvez regarder une émission en direct sur CNN.com et sur les applications mobiles de CNN. L’événement commence à 20 h 00, heure de l’Est. Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez également le regarder sur DirecTV, Sling TV, Hulu avec Live TV ou d’autres plateformes.

Le compte à rebours NBC de cette année a lieu à Miami, en Floride, et est animé par Miley Cyrus et Pete Davidson. L’événement commence à 22 h 30, heure de l’Est. Vous pouvez le regarder sur le service de streaming Peacock de NBC en direct, ou sur Fubo, Sling TV, DirecTV, Hulu avec Live TV et d’autres services.

