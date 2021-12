Nouvel An 2022 : Compte à rebours vers la côte ouest et pacifique

. Les gens regardent le compte à rebours jusqu’en 2019 lors de la célébration du Nouvel An à Times Square

Si vous sonnez le Nouvel An sur la côte ouest, il sera probablement plus difficile de trouver des flux et des comptes à rebours à regarder, étant donné que la plupart s’adressent à la côte est. Mais nous avons des options pour les minuteries du Nouvel An 2021-2022 qui conviennent aux personnes du fuseau horaire du Pacifique qui célèbrent un peu plus tard que tout le monde. Vous trouverez ci-dessous une variété de compte à rebours et d’options de diffusion en direct.

Compte à rebours en direct pour la côte ouest

Voici quelques compte à rebours de la côte ouest que vous pouvez utiliser.

Jouer

COMPTE À REBOURS EN DIRECT DU NOUVEL AN 2022 EN DIRECT🔴 (FUSEAU HORAIRE PST) Pour plus de flux/vidéos, assurez-vous de vous abonner, d’aimer et de mettre des notifications ! Aidez-moi à atteindre 200 000 abonnés : youtube.com/c/logoblocks Obtenez des blocs de logo 2 à 10 000 abonnés : youtube.com/c/logoblocks2 Soutenez la chaîne et obtenez des avantages incroyables ! youtube.com/c/logoblocks/join Social Media : ► Instagram : instagram.com/logoblocks/ ► Twitter : twitter.com/logoblocksyt ► Rejoignez le serveur Discord : discord.gg/UBDQpQG Bienvenue sur Logo blocks ! Si… 2021-12-29T14:13:55Z

La vidéo Logo Blocks 2 ci-dessus montre un compte à rebours du fuseau horaire du Pacifique (PST) en direct.

Voici une autre minuterie que vous pouvez utiliser sur TimeandDate.com.

Flare TV a une vidéo ci-dessous qui montre les comptes à rebours pour tous les différents fuseaux horaires du monde, et elle changera automatiquement pour afficher votre fuseau horaire particulier à mesure que l’heure approche. Il a des comptes à rebours pour de nombreux endroits, notamment Los Angeles, Anchorage, Londres, Moscou, Melbourne, etc. Pour regarder le compte à rebours de votre fuseau horaire du Pacifique, rejoignez la diffusion avant minuit votre heure locale. La minuterie changera pour correspondre à chaque fuseau horaire à mesure que vous vous rapprochez.

Jouer

Compte à rebours du Nouvel An 2022 en direct – TOUS LES FUSEAU HORAIRES Célébrez la nouvelle année avec un compte à rebours en direct jusqu’en 2022 qui se met à jour pour chaque fuseau horaire du monde. Rejoignez la diffusion en direct pendant que nous regardons le compte à rebours de chaque minuterie et préparez-vous à voir des feux d’artifice dans le ciel. Discord : discord.gg/u7DFe2rp4n Twitter : twitter.com/officialflaretv Abonnez-vous : youtube.com/c/flaretv?sub_confirmation=1 Horaire de diffusion (du premier au dernier fuseau horaire) : Kiritimati, Chatham Island, Auckland, Anadyr, Melbourne,… 2021 – 12-29T08 : 48 : 31Z

Notes de Flare TV : « Calendrier de diffusion (du premier au dernier fuseau horaire) : Kiritimati, Chatham Island, Auckland, Anadyr, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Darwin, Tokyo, Eucla, Philippines, Jakarta, Yangon, Dhaka, Katmandou, Inde, Tachkent, Kaboul, Dubaï, Téhéran, Moscou, Le Caire, heure d’Europe centrale (CET), Londres, Praia, King Edward Point, Buenos Aires, St. John’s, Caracas, New York, heure standard du centre (CST) , Calgary, Los Angeles, Anchorage , Taiohae, Honolulu, Alofi, Baker Island ».

Un autre compte à rebours plus simple est disponible ci-dessous sur CountingDownTo.

Ce compte à rebours heure et date à venir détecte automatiquement votre position. Ou vous pouvez visiter une carte ici et créer un compte à rebours du Nouvel An en fonction de votre emplacement sur la carte.

Diffusion en direct supplémentaire pour les téléspectateurs de la côte ouest/du fuseau horaire du Pacifique

KLAS-TV de Nexstar à Las Vegas organise un compte à rebours jusqu’au réveillon du Nouvel An 2022 pour les personnes dans le fuseau horaire du Pacifique, a rapporté KRON4. La couverture sera diffusée de 20 h 58 (heure du Pacifique) à 00 h 35 (heure du Pacifique) et comprendra de la musique en direct, des invités spéciaux et des comptes à rebours couvrant les quatre fuseaux horaires, y compris le fuseau horaire du Pacifique. L’événement montrera aux gens des feux d’artifice à domicile de Dallas, Denver, New York et un spectacle de 10 minutes dans huit hôtels de Las Vegas.

KRON4 a informé que si vous êtes dans l’une de ces villes, vous pourrez regarder le programme à la télévision : « Los Angeles, San Diego, Sacramento, San Francisco, Portland, Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Honolulu, Fresno, Bakersfield , Grand Junction et Colorado Springs ». Vous pouvez également regarder en ligne.

Les principaux réseaux nationaux accueilleront également les événements de la Saint-Sylvestre.

Ryan Seacrest est l’hôte de « Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve » sur ABC cette année. Vous pouvez le regarder sur ABC.com ou l’application ABC si vous avez le câble, ou sans fil sur Hulu avec Live TV, Vidgo, DirecTV, FuboTV et d’autres plateformes. L’événement commence à 20 h HE / PT.

Andy Cohen et Anderson Cooper organisent les festivités du Nouvel An de CNN. Vous pouvez regarder une émission en direct sur CNN.com et sur les applications mobiles de CNN. L’événement commence à 20 h, heure de l’Est. Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez également le regarder sur DirecTV, Sling TV, Hulu avec Live TV ou d’autres plateformes.

Au lieu de la spéciale NBC du Nouvel An de Carson Daly à Times Square, le compte à rebours de cette année a lieu à Miami, en Floride, et est animé par Miley Cyrus et Pete Davidson. L’événement commence à 22 h 30, heure de l’Est. Vous pouvez le regarder sur le service de streaming Peacock de NBC en direct, ou sur Fubo, Sling TV, DirecTV, Hulu avec Live TV et d’autres services.

