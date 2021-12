Nouvel An 2022 : des couleurs pour attirer la chance

. Les gens vus prendre leur photo devant une enseigne au néon de bonne année

2021 se termine et le 31 décembre à minuit se termine un cycle qui pour beaucoup aurait pu être le meilleur, mais pour d’autres, peut-être, ils ne veulent même pas s’en souvenir.

L’année 2022 ouvre une nouvelle voie dans laquelle beaucoup espèrent la prospérité, l’amour, l’argent et la santé, surtout en ces temps complexes que la pandémie de COVID-19 nous a mis au défi.

Face à ces circonstances, nombreux sont ceux qui mettent leur foi, leur espoir et leurs énergies positives dans l’année à venir, et pour laisser derrière eux toutes les mauvaises choses qui ont pu arriver, et appeler toutes les bonnes choses, ce n’est pas inutile aller aux secours que nous offrent les rituels pour attirer la chance.

Nombreuses sont les cabales et les rites qui se déroulent dans la nuit du 31 décembre et l’un des plus utilisés concerne sans aucun doute les vêtements et la couleur à utiliser lors de la Saint-Sylvestre et de la fête du Nouvel An.

Quelles couleurs utiliser dans les vêtements pour attirer la chance ?

• Jaune: Cette couleur vibrante et resplendissante est la plus utilisée en cette fête. Il a la connotation d’abondance et de richesse. De même, il met en valeur la joie et la beauté de celui qui le porte.

• Rouge: Cette couleur stimulante est créditée de passion, de sentiments intenses, d’énergie, de désir et de sexualité. Dans toutes ses nuances, il représente la puissance, la force, la vitalité et l’attraction.

• Vert: couleur de la nature, de la vie et donc de l’espérance, ceux qui l’utilisent appellent à l’harmonie, à la stabilité et au progrès. C’est une couleur de sens sain, organique et de fertilité.

• Argent: C’est une couleur métallique associée au fonctionnel, à l’original, à l’élégant, à la vitesse et à la modernité, c’est donc la réussite par l’innovation.

• Doré: Ses éclats de jaune le rendent semblable à la couleur de l’or, par conséquent, l’argent attire la richesse, le succès, la fortune. C’est une couleur d’énergie positive avec laquelle vous pouvez obtenir des richesses spirituelles et matérielles.

Signification des autres couleurs pour sonner le Nouvel An 2022

Maintenant, si votre désir est de vous habiller dans d’autres couleurs avec lesquelles vous vous sentez plus à l’aise, nous expliquons ici la signification des autres nuances.

• Bleu: C’est une couleur de grand favoritisme parmi les gens. C’est la couleur du ciel et de la mer ; avec elle, nous attirons la sérénité, la tranquillité et l’harmonie.

• Orange: cette couleur est vivifiante et appelle à la créativité. Son sens est lié à un nouveau départ.

• Rose: la couleur du pouvoir de la femme et de sa féminité. C’est une couleur douce, romantique, délicate et d’amour et d’affection.

• Violet: c’est une couleur d’intuition qui invite à la croissance personnelle. Comme leurs tons apparentés, ce sont des couleurs qui se connectent à la spiritualité.

• Blanc: Il agit pour apporter la paix et l’harmonie à la maison, ainsi qu’à la vie de chaque individu, excellent pour atteindre une bonne santé.

La couleur des vêtements intimes : laquelle porter ?

• Blanc: Utilisez cette couleur de sous-vêtements si vous voulez que votre vie au cours de la prochaine année soit marquée par la paix et l’harmonie.

• Noir: Cette couleur augure du luxe dans votre vie. De plus, il s’agit de la couleur de l’élégance.

• Orange: Pour ne pas être triste ou commencer l’année de façon pessimiste, portez cette couleur et remplissez-vous d’enthousiasme et de vitalité.

• Rouge: Porter un sous-vêtement de cette couleur apportera amour et passion dans votre vie. De plus, il symbolise le désir et la force.

• Vert: Espoir, santé, calme, protection et jeunesse. Utilisez cette couleur et ne recevez que de bons présages en ce prochain « Nouvel An ».

• Rose: Portez des sous-vêtements roses pour attirer la romance en 2020. Certaines personnes portent également cette couleur la veille de Noël.

• Bleu: Cette couleur est destinée à ceux qui ont un projet en tête et qui souhaitent le réaliser l’année prochaine. Elle est liée à la rationalité et à l’équilibre.

