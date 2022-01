Nouvel An 2022 : Holly Willoughby et Molly-Mae Hague célèbrent la fête

Les célébrités ont commencé à célébrer le Nouvel An (Photo : Instagram/Holly Willoughby/Molly-Mae Hague)

2022 approche à grands pas et de nombreuses stars en ont profité pour dire au revoir – et bon débarras – à 2021.

Ce fut, euh, une année intéressante alors que la pandémie de Covid-19 se poursuivait, avec beaucoup de gens heureux de lui dire au revoir et espérant des temps meilleurs à venir en 2022.

Beaucoup d’entre nous célèbrent de différentes manières – alors que certains se dirigent vers une soirée et d’autres sont partis en vacances pour voir le Nouvel An, certains profitent simplement d’une soirée.

Alors, voici 2022 !

Holly Willoughby

Holly a toujours été une femme selon nos propres cœurs, et elle l’a encore prouvé ce réveillon du Nouvel An en prenant un verre à 18h.

Enfilant un superbe chapeau «Bonne année» et posant avec une énorme margarita, Holly s’est préparée à voir en 2022.

Molly-Mae Hague et Tommy Fury

Comme on aurait dû s’y attendre du couple ultime de Love Island, Molly-Mae et Tommy ont tout fait pour le Nouvel An.

Ils se sont envolés pour New York, partageant de magnifiques clichés de la Grosse Pomme, et nous ne pourrions pas être plus jaloux.

petit mélange

Les filles ont eu une année incroyable (Photo : Matt Crossick/PA Wire)

Deux de nos merveilleuses demoiselles Little Mix sont devenues mamans cette année, et ont pris le temps fin 2021 de revenir sur l’expérience.

Leigh-Anne Pinnock a partagé une série de photos d’elle et de son fiancé Andre Gray, et de leurs bébés jumeaux, dont ils n’ont pas encore révélé les noms.

« C’était une bonne année… « , a-t-elle écrit.

Pendant ce temps, Perrie Edwards a partagé de magnifiques clichés inédits de sa grossesse en écrivant: « J’ai cuisiné un humain entier en 2021. »

Bien sûr, nous ne pouvons pas laisser de côté la reine Jade Thirlwall, qui continue de nous donner vie, et a révélé qu’elle avait passé ses dernières heures de 2021 à créer une liste de lecture intitulée « Live, Laugh, Lateral Flow ».

Dolly Parton

Dolly Parton a partagé l’amour (Photo: .)

La reine du pays Dolly a révélé qu’elle « fait briller son éclat ».

Parce que quoi d’autre ?!

Tom et Giovanna Fletcher

Pendant ce temps, après une année bien remplie, la famille Fletcher passe une soirée.

La star de McFly, Tom, a partagé une superbe photo de lui-même, de sa femme Giovanna et des enfants Buzz, Buddy et Max, avec la légende : « Fête du nouvel an sur le canapé 🎉 ».

Jamie Olivier

Le chef Jamie a partagé l’amour avec sa femme Jools, en publiant une douce photo d’eux.

‘Un début de bonne année !!! de moi et des fous », a-t-il écrit.

« Nous vous souhaitons à tous une bonne santé ! et bonne chance pour 2022…..Je pense toujours que cette période de l’année est plus que jamais un bon moment pour réfléchir et être extrêmement reconnaissant envers toute ma merveilleuse famille, mes amis fidèles, mes collègues de travail extraordinaires et bien sûr VOUS le grand public mondial qui soutenez moi et m’inspirent chaque jour.’

Plus : Holly Willoughby



Sir Elton John

Après avoir battu quelques records avec désinvolture en 2021, Sir Elton a réfléchi à son année et est impatient de pouvoir enfin partir en tournée en 2022.

Il a écrit sur Instagram : » Merci à vous tous, je vous aime tous ! J’ai hâte de reprendre ENFIN la route avec mon Farewell Yellow Brick Road Tour et tout ce que 2022 a en réserve !’

