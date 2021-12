Nouvel An 2022 : Voir les feux d’artifice à Las Vegas

. Tout ce que vous devez savoir pour profiter des feux d’artifice du Nouvel An 2022 à Las Vegas, Nevada.

Sin City sait vraiment comment sonner la nouvelle année. Las Vegas propose un spectaculaire feu d’artifice du Nouvel An sur le Strip, un effort de groupe de huit casinos différents : MGM Grand, The Stratosphere, Planet Hollywood, Caesar’s Palace, Aria, Treasure Island, Resorts World Las Vegas et The Venetian.

Diffusion en direct du feu d’artifice du Nouvel An 2021 à Las Vegas

Après avoir dû annuler l’habituel feu d’artifice public en 2020, Las Vegas est de retour avec le plus grand spectacle de son histoire, selon le Las Vegas Review Journal. Le thème de l’émission de cette année est « Deuces Wild », un clin d’œil à l’année 2022. KTLA diffusera en direct toute la nuit de 21 h 00 heure locale jusqu’à 00 h 30 heure locale (qui s’est déroulée de minuit à 3 h 30 HE ).

« Le monde en est venu à s’attendre à de grandes choses à Las Vegas, des choses qui ne peuvent être faites nulle part ailleurs comme nous », a déclaré Jim Gibson, vice-président de la Commission du comté de Clark, dans un communiqué. « Je suis sûr que l’America’s Party 2022 Deuces Wild dépassera les attentes car ce qui se passe ici ne se passe qu’ici. »

Selon le Review Journal, le feu d’artifice comprend « plus de 11 500 pièces pyrotechniques personnalisées, contrôlées par plus de 60 techniciens et 70 membres du personnel de soutien ». Le spectacle commence par « un compte à rebours pyrotechnique remontant la Strat Tower », puis passe au feu d’artifice qui comprend « des feux d’artifice aux couleurs pastel, des formes spéciales et des explosions radicales à travers le Strip qui jaillissent comme des fontaines. Bellagio « .

Faits amusants pour le réveillon du Nouvel An

Jouer

La Saint-Sylvestre est la fête qui marque la fin de l’année du calendrier grégorien. Le calendrier grégorien a été introduit pour la première fois par le pape Grégoire XIII en 1582 et c’est lui qui porte le nom du calendrier, bien que le 1er janvier comme début de l’année remonte en fait à Jules César et à son calendrier éponyme, selon History Channel.

La célébration annuelle porte de nombreux noms à travers le monde, notamment Calennig au Pays de Galles, Hogmanay en Écosse, Baharu en Indonésie et en Malaisie, Silvester dans de nombreux pays européens, Kanun Novadgo Goda en Russie, Omisoka au Japon et Reveillon en France, au Portugal et au Brésil. .

Selon Mental Floss, les premiers endroits pour sonner le Nouvel An sont les Tonga, les Samoa et la Nouvelle-Zélande, car ils sont situés juste à l’ouest de la ligne de date internationale.

L’île Howland et l’île Baker aux États-Unis sont les derniers endroits à célébrer car elles sont situées juste à l’est de la ligne de date internationale. La chose intéressante est que parce que la ligne de date internationale se déplace un peu en zigzag, Kiritimati est en fait à l’est de l’île Baker.

Les États-Unis sont connus pour annoncer le Nouvel An avec des « gouttes », c’est-à-dire lorsqu’un gros objet descend pendant un compte à rebours. Le plus célèbre est, bien sûr, la chute de balle à Times Square à New York, mais il y a beaucoup d’autres événements qui se déroulent à travers le pays, y compris un tirage au sort à Atlanta, en Géorgie ; une livraison de voitures Indy à Indianapolis, Indiana ; une conque à Key West, en Floride, une goutte de fleur de lys à la Nouvelle-Orléans ; une chute de pommes de terre à Boise, Idaho; et une chute de chips tortilla à Tempe, en Arizona.

Les feux d’artifice sont également très populaires dans le monde entier. Sydney, Australie a un grand affichage dans une baie. D’autres villes qui ont des feux d’artifice remarquables incluent Dubaï aux Émirats arabes unis, Londres, Angleterre, Nashville, Las Vegas et tout le Canada.