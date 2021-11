Nouvel argent et capitalisme contemporain avec Brett King et Patrick Murck

Avec l’avènement de la crypto-monnaie et des technologies associées, et avec l’échec de l’architecture monétaire centrée sur la banque existante pour remédier aux inégalités et éviter les crises financières, la seule chose sur laquelle les gens ont tendance à s’entendre est que notre système monétaire a besoin d’une refonte, en particulier une mise à niveau pour répondre aux besoins de l’économie numérique.

Cet épisode est sponsorisé par Quantstamp et Nexo.io.

Mais quelle forme doit-elle prendre ? Et qui décide ?

Cette semaine, les co-animateurs de « Money Reimagined » Michael Casey et Sheila Warren s’entretiennent avec deux invités qui ont autant réfléchi à ces problèmes que quiconque.

Brett King est l’auteur de six livres et le fondateur de l’application de paiement Moven. Via son podcast « Breaking Banks », il parle de la perturbation de l’argent bien avant le boom de la crypto.

Patrick Murck, chercheur affilié au Berkman Klein Center for Internet and Society de Harvard, est probablement le tout premier avocat à s’intéresser au bitcoin. Cela l’a amené à aider à fonder la Fondation Bitcoin en 2012. Plus récemment, Murck s’est quelque peu éloigné du bitcoin. En tant que président et directeur juridique de la startup furtive Transparent Financial Systems, il cherche à transformer notre système monétaire existant en un cadre numérique communautaire ouvert, programmable, interopérable et préservant la confidentialité.

La rampe de lancement de la discussion était le dernier livre de King, co-écrit avec le Dr Richard Petty, qui porte le titre provocateur de « The Rise of Technosocialism ». La nouvelle technologie monétaire nous permet-elle de nous éloigner de certains des principes fondamentaux du capitalisme contemporain pour fournir des choses comme le revenu de base universel ? Ou courons-nous le risque de saper la notion de propriété privée et de propriété, alimentant certains des principes les plus radicaux et décentralisateurs du mouvement crypto ?

À partir de là, la conversation va au cœur de ce qui compte pour la société et des grandes questions sur la façon dont nous optimisons pour eux.

Il se termine par un regard sur l’argent lui-même. Quel est le rôle de l’État dans l’argent ? Quel est le rôle des communautés pour appliquer leurs propres valeurs aux systèmes monétaires ?

Cet épisode a été produit et édité par Michele Musso avec des annonces d’Adam B. Levine. Notre chanson thème est « Shepard ».