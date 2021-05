Nouvel aspirateur à main sans fil Roborock H7: base magnétique et plus de puissance | La technologie

La société Roborock vient de sortir son nouvel appareil. Le renouvellement de la gamme d’aspirateurs portables sans fil Roborock H6. Le Roborock H7 arrive sur le marché et peut être acheté à partir du 2 juin.

Bien que nous ayons déjà analysé le modèle Roborock H6 et que cela semblait être une excellente option sur le marché premium pour ce type d’aspirateur, son successeur n’a pas tardé à venir: Roborock H7 qui a plus de puissance et un système de stockage sous vide innovant.

Il a un poids 1,46 kg et cette fois, il a une base magnétique verticale dans laquelle on peut littéralement laisser les accessoires collés sur le côté. Contrairement à la plupart des aspirateurs, la base est très compacte car elle peut être installée de cette façon.

Cet aspirateur a un Écran OLED dans lequel on peut voir le mode d’aspiration actuel et l’autonomie restante. Il dispose d’une gâchette pour démarrer le nettoyage et d’un bouton pour verrouiller le contact.

Roborock H7 Dimensions et poids 110,0 x 21,5 x 11,0 cm 1,46 Kg Puissance d’aspiration 160 AW max (Airwatt) Batterie Type LiPO Temps de charge 2:30 heures Modes de fonctionnement3 (Eco / Standard / Puissance maximale) Autonomie Dépend du mode (entre 90 et 10 minutes ) Capacité du réservoir à déchets 500 ml Affichage Application OLED Control Pas de bruit en fonctionnement Entre 63 et 72 dBA Accessoires inclus Tube d’extension Grandes et petites brosses motorisées Brosse douce Coins et tubes Tube flexible Support de chargeur mural Prix 399 €

En termes d’autonomie, le H7 monte un Pack batterie LiPO qui permet une charge rapide et une durée de pas moins de 90 minutes en mode Eco, le plus modeste des trois modes disponibles. La la charge se fait en deux heures et demie ce qui représente une amélioration de 40%.

Le Roborock H7 atteint une puissance optimisée de 480 W avec une puissance d’aspiration de jusqu’à 160W (20W de plus que le modèle précédent) qui promet d’être plus efficace sur les surfaces telles que les tapis, les matelas ou les canapés, entre autres.

La société commente que cet aspirateur a une puissance d’aspiration constante tout au long de son autonomie, ne dépend pas du niveau de batterie restant et a été certifié par TUV.

Le H7 a un Réservoir de 500 ml, une plus grande capacité et aussi permet le montage de

sacs à poussière ce qui augmente la capacité lors du retrait du système de filtre interne du réservoir.

C’est la première fois que nous voyons ça système de stockage de la saleté à double option dans ces aspirateurs sans fil. Il est utile pour les maisons où se trouvent des personnes souffrant d’asthme ou d’allergies et que, que cela vous plaise ou non, lors de la vidange traditionnelle du réservoir, les particules restent en suspension. Deux sacs viennent dans le pack l’achat et le prix de celui-ci devront être considérés comme un consommable final.

Le Roborock H7 éloigne les contaminants et les allergènes grâce à un filtre HEPA avec 5 couches de filtre à air: il parvient à capter 99,99% des particules, même les plus petites, jusqu’à 0,3 micron, comme le pollen et les acariens.

L’arrivée sur le marché espagnol du Roborock H7 sera la prochaine 2 juin au prix public conseillé de 399 euros et peuvent être achetés sur Amazon, eBay et Geekbuying.