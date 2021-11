Nouvel Audi Q5 : remplacez les SUV diesel de luxe

Après quelques années d’accalmie relative, Audi India a fait beaucoup de bruit cette année, quoique silencieusement. Le constructeur automobile allemand a non seulement lancé cinq modèles de voitures électriques sous la marque e-tron, mais c’était aussi la première année où aucun de ses concessionnaires n’a probablement vendu une nouvelle voiture diesel. La stratégie essence plus électrification du constructeur automobile est en place, et la voiture la plus récente est le SUV essence Q5. Nous le conduisons.

Qu’est-ce que le Q5 ?

Il s’agit d’un SUV de luxe de taille moyenne, en concurrence avec les Mercedes-Benz GLC, Volvo XC60, Jaguar F-Pace, Volvo XC60 et BMW X3.

Les nouveaux éléments de conception incluent une calandre Singleframe plus large, un nouveau pare-chocs et des entrées d’air plus hautes, de nouvelles jantes en alliage, etc., lui donnant un aspect légèrement plus sportif que le modèle de la génération précédente.

Quel moteur l’alimente ?

Il s’agit de l’essence TFSI de 2,0 litres, couplée à la transmission S-tronic à 7 rapports. Le temps d’accélération revendiqué de 0 à 100 km/h est de 6,3 secondes, le poussant dans le territoire e-tron. La vitesse de pointe est de 237 km/h et la consommation de carburant certifiée ARAI est de 17,01 km/litre.

Comment est la cabine ?

Il ne suinte pas le luxe du niveau du GLC ou le savoir-faire du niveau du XC60, mais l’accent apparaît davantage sur la fonctionnalité. Le volant et la plupart des commandes sont orientés vers le conducteur, la position assise est haute (offrant une vue imprenable sur les environs) et les lignes de conception horizontales sur le tableau de bord rendent la cabine plus large qu’elle ne l’est. L’espace est suffisant pour cinq adultes, et il y a suffisamment et plus de fonctionnalités technologiques (écran tactile MMI avec écran plus grand et cockpit virtuel Audi, etc.).

Il obtient la plupart des cloches et des sifflets attendus d’un SUV de luxe, tels que l’ouverture du couvercle de coffre à commande gestuelle, l’éclairage ambiant (avec 30 couleurs au choix), le réglage électrique des sièges avant, l’aide au stationnement, etc.

Comment ça roule ?

Il accélère presque comme une voiture électrique, grâce aux 249 chevaux et 370 Nm de couple produits par le moteur. Vous ne manquerez pas vraiment un moteur diesel, pour deux raisons : Premièrement, l’accélération dans les rapports (comme de 40 à 100 km/h) est aussi bonne qu’un diesel coupleux. Deuxièmement, l’essence est presque aussi économe en carburant qu’un diesel (en conduisant sur les collines pendant environ 4 quatre, mes unités d’essai ont rapporté 15 km/litre).

Certaines personnes peuvent cependant ne pas remarquer ce bruit et ce cliquetis qu’un moteur diesel produit !

Ce n’est pas un SUV très grand et c’est pourquoi il y a très peu de roulis ; même dans les virages serrés, le Q5 ne semble pas perdre sa ligne (c’est une transmission intégrale quattro, après tout). Les sièges ont une conception telle que vous ne vous sentirez peut-être pas mal à l’aise même lors de trajets d’une journée. Et qu’il s’agisse d’un tronçon de route accidenté ou de gravier meuble, la conduite ne devient pas difficile.

Vous avez le choix entre cinq modes de conduite (confort, dynamique, tout-terrain, individuel et automatique), mais je n’ai pas trouvé de grande différence dans la qualité de conduite entre ces modes.

Est-ce mieux que ses rivaux ?

Le nouveau Q5 sera lancé plus tard ce mois-ci (novembre 2021) et le prix prévu hors salle d’exposition est de Rs 55-60 lakh.

Il n’a pas les mêmes niveaux de fonctionnalités de connectivité ou la « sensation de luxe » à l’intérieur de l’habitacle que le GLC.

Il n’a pas la technologie hybride douce de niveaux similaires à ceux du XC60.

Il n’a pas l’air aussi dominant que le F-Pace.

Et ce n’est pas aussi athlétique que le X3.

Le Q5, au contraire, est peut-être l’une des marques les plus puissantes de son segment, et a cette « sensation » Audi vieille de plusieurs décennies : le quattro à son meilleur.

