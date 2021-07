Nouvel automne pour Instagram, Facebook et Whatsapp

in

Les candidatures de WhatsApp, Facebook et Instagram ont subi des interruptions de service à la dernière minute de ce jeudi aux États-Unis et dans d’autres régions, tel que rapporté par le site Downdetector et les utilisateurs sur d’autres réseaux sociaux.

Des utilisateurs en Amérique du Nord et dans d’autres parties du monde ont signalé des problèmes avec les applications de messagerie appartenant à Facebook, ainsi qu’à Instagram, qui fait également partie du géant de la technologie.

Selon Downdetector, qui signale les pannes des services numériques sur la base des rapports des utilisateurs, le black-out a principalement touché les grandes villes américaines comme New York, Los Angeles ou San Francisco, en plus des métropoles canadiennes de Toronto, Montréal et Vancouver.

La panne semble avoir particulièrement touché Facebook, car Downdetector a indiqué que plus de 100 000 personnes signalaient que l’application ne fonctionnait pas vers 17h30, heure de New York (21h30 GMT), et Instagram, qui avait été reçu. 90 000 autres avis en même temps.

ça peut t’intéresser

Dans le cas de WhatsApp, l’interruption a principalement touché les utilisateurs de la version web de l’application.

Le site internet sur lequel Facebook communique l’état de ses services et applications aux développeurs n’a pour l’instant signalé aucun problème grave, malgré le fait qu’il ne fonctionnait pas non plus depuis plusieurs minutes, et assure que l’état de Facebook est « sain ».