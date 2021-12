Nouvel avantage : faire des affaires en déplacement à tout moment, n’importe où

TallyPrime sur AWS permettra aux petits et moyens entrepreneurs de gérer leur entreprise plus efficacement

Au cours des dernières années, et plus encore depuis que la pandémie a frappé, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) ont cherché des solutions pour les aider à exploiter leurs activités grâce à des technologies à distance pour permettre un accès à tout moment et en tout lieu aux fonctions et données critiques pour l’entreprise. Une étude récente de Nasscom a indiqué que près de 60 % des PME ont adopté une forme de cloud computing comme indicateur à cet égard, la plupart étant au stade naissant de l’adoption. À cette fin, Tally Solutions, l’un des principaux fournisseurs locaux de logiciels de gestion d’entreprise, a collaboré avec Amazon Web Services (AWS) pour rendre son produit phare TallyPrime disponible sur AWS. Cette disponibilité permettra à tous les utilisateurs de TallyPrime d’exécuter l’intégralité de leur application métier à distance, à tout moment et en tout lieu.

Tejas Goenka, directeur général de Tally Solutions, a déclaré : « Alors que nous, chez Tally Solutions, construisons notre infrastructure cloud et connectée de nouvelle génération pour offrir une série de nouvelles expériences avantageuses à nos clients, cette collaboration avec AWS aidera nos clients à accéder à un plus infrastructure sécurisée qui permettra d’accéder à tout moment à leurs données sur notre produit phare actuel de TallyPrime.

La collaboration entre Tally Solutions et AWS vise à fournir aux entrepreneurs et à leurs équipes un accès à TallyPrime à tout moment sur n’importe quel réseau, en utilisant des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau ou des appareils mobiles afin qu’ils puissent faire des affaires en déplacement. Avec AWS, chaque

le volume de données du client est crypté par défaut. La sécurité est intégrée à chaque composant de la solution avec des broches sécurisées, des sauvegardes activées par mot de passe et plus encore. TallyPrime sur AWS permettra aux petits et moyens entrepreneurs de gérer leur entreprise plus efficacement.

Puneet Chandok, président des ventes commerciales, AWS Inde et Asie du Sud, AISPL, a déclaré : « Avoir un accès facile aux données financières et opérationnelles à tout moment et en tout lieu est de plus en plus important pour les petites et moyennes entreprises à mesure qu’elles évoluent et se développent. Avec TallyPrime fonctionnant sur AWS, les clients de Tally bénéficient des mêmes niveaux de sécurité, de fiabilité et de disponibilité que nos clients des grandes entreprises et du secteur public, sans la complexité de gérer plusieurs solutions autonomes, les exigences de licence de plusieurs offres de fournisseurs ou les options de support.

Selon les responsables de l’entreprise, TallyPrime fonctionnant sur AWS est abordable et les prix ont été soigneusement étudiés pour répondre aux besoins des petites entreprises, en particulier en ces temps incertains. La solution fonctionnera sur tous les systèmes Windows, Linux et Mac lorsqu’elle est accessible via un navigateur. La solution sera distribuée par Elcom Digital et les engagements clients dirigés par un groupe de partenaires certifiés de Tally appelés partenaires TVU Priority.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.