Nouvel avertissement de verrouillage de Covid alors que des scientifiques de SAGE en colère demandent à Boris d’AGIR MAINTENANT | Royaume-Uni | Des nouvelles

SAGE continue de harceler le Premier ministre Boris Johnson pour introduire un nouveau verrouillage malgré des preuves claires qu’Omicron a un risque d’hospitalisation inférieur à ce que leur modélisation suggérait. M. Johnson a résisté aux appels des scientifiques à introduire de nouvelles mesures et il semble avoir le dernier mot maintenant, le secrétaire à la Santé Sajid Javid annonçant que de nouvelles restrictions ne sont pas nécessaires après Noël. Portant un coup dur à la crédibilité et à la réputation de SAGE, la décision de M. Johnson de s’en tenir à ses armes a porté ses fruits à la joie de ses conservateurs qui se sont opposés à l’idée de dévoiler de nouvelles bordures dès le premier jour.

La nouvelle est source d’optimisme pour le NHS et un certain nombre de secteurs de l’hôtellerie, qui craignaient le pire après que des rumeurs aient fait surface selon lesquelles rien ne s’interposerait entre le Royaume-Uni et un autre verrouillage total après Noël.

Bien que la décision puisse être annulée d’un jour à l’autre, en fonction du nombre de victimes, d’infections et d’hospitalisations, il est peu probable à ce stade que les célébrations du Nouvel An soient annulées.

Mais SAGE ne ménage aucun effort dans sa mission pour des mesures plus strictes alors qu’il continue de forcer le problème avec M. Johnson.

Leur déclaration se lit comme suit : « Il reste plusieurs incertitudes importantes dans les paramètres utilisés pour la modélisation, y compris les paramètres biologiques pour Omicron ainsi que les changements de comportement.

JUSTIN: Enfin! Meghan et Harry offrent aux fans de nouvelles photos d’Archie et Lili pour la carte de Noël

Les décisions politiques, que ce soit de ne rien faire ou de faire quelque chose, devront être prises plus tôt que ces incertitudes ne pourront être résolues. »

Le correspondant politique en chef, John Craig, a déclaré à Sky News qu’Omicron est plus doux que les gens ne le redoutaient au départ, car il a fait écho aux paroles de M. Javid qui ont pratiquement exclu que de nouvelles restrictions entrent en vigueur dès la semaine prochaine.

Craig a déclaré: « La confirmation de Mister Javid qu’il n’y aura pas d’autres annonces cette semaine, même à propos des restrictions la semaine prochaine qui semble assez évidente lorsque les rapports ont été publiés hier soir, suggérant que la variante Omicron n’était peut-être pas aussi grave ou sévère que l’avait fait d’abord été redoutée.

« Et aussi le risque d’hospitalisation était moindre.

LIRE LA SUITE: Covid LIVE: les hospitalisations à Londres augmentent mais un GROS coup de pouce caché dans les statistiques – ‘Moment de vérité

« Cela plaira aux députés d’arrière-ban conservateur qui ont dit plan B et pas plus.

« Cependant, je peux vous dire que le gouvernement s’est encore une fois retrouvé sur une trajectoire de collision avec ces scientifiques de SAGE qui disent qu’il ne faut pas tarder et qu’il faut continuer pour protéger les gens. »

M. Javid a laissé entendre aujourd’hui que de nouvelles réglementations pour 2021 sont improbables, bien que les ministres continuent de surveiller de près les données de Covid.

Il a déclaré: «Nous ne prévoyons aucune autre annonce cette semaine.

« Malgré la prudence que nous prenons tous, les gens devraient profiter de leurs Noëls avec leurs familles et leurs amis, bien sûr, rester prudents.

« Nous garderons la situation sous contrôle.

« Nous apprenons tout le temps comme nous l’avons fait à partir de ces nouvelles données et si nous devons faire quelque chose de plus, nous le ferons, mais rien de plus ne se passera avant Noël. »