Nouvel avertissement météorologique du Met Office: Plus de neige lourde et de glace alors que les températures sont de -5C à Birmingham | Royaume-Uni | Nouvelles

Des plaques de glace devraient apparaître à partir de 15 heures cet après-midi, se poursuivant jusqu’à 10 heures lundi. Il a averti que le mauvais temps affecterait « de nombreuses régions du Royaume-Uni ».

Le Met Office a déclaré ce matin: « Pluie, grésil et neige se dégageant du sud, puis de la glace se développant sur certaines surfaces ».

L’avertissement de glace jaune couvre de Portsmouth en passant par Birmingham et Newcastle jusqu’à Édimbourg.

Hull et Norfolk devraient également être touchés.

A Birmingham, ce soir et demain matin, il fera -5c. À Édimbourg, il se sentira comme -4c.

Le Met Office a noté: « Probablement des plaques de verglas sur certaines routes, trottoirs et pistes cyclables non traités, rendant les accidents plus probables et les temps de trajet plus longs.

« Des surfaces glacées sont probables, ce qui augmente le risque de glissades et de chutes. »

