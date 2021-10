Nouvel échec de Jabari Parker : viré des Boston Celtics

La course de Parker Jabari cela pourrait être la représentation la plus forte du problème que les blessures posent à la régularité et au potentiel d’un joueur en NBA. Tel que rapporté par Shams Charania, journaliste et initié de la NBA à ., Celtics de Boston a décidé de le licencier à deux jours du début de la saison régulière 2021/22.

La décision n’est pas du tout une surprise. Quelques heures avant, l’entraîneur Ime udoka Il prévoyait qu’avant le début de la saison régulière, il y aurait plus de mouvement au sein de l’équipe de Boston. Étant donné que le contrat de Parker devait être garanti au début officiel de la saison, il n’y avait plus beaucoup d’options parmi lesquelles choisir.

Avec ce déménagement, les Celtics économisent un million de dollars, puisqu’au début du parcours Jabari Parker allait toucher 1,1 million de dollars (2,3 s’il terminait l’année en tant que joueur des Boston Celtics). Enfin, il est venu à 100 000 $. Il entre dans la liste des dispensateurs, où il passera 48 heures, et si personne ne réclame ses services, il deviendra un agent libre sans restrictions.

Sources : Les Boston Celtics ont renoncé à l’attaquant Jabari Parker. – Shams Charania (@ShamsCharania) 17 octobre 2021

De cette façon, Parker ne retrouve toujours pas cette étincelle qu’il avait chez les Milwaukee Bucks, et cela l’a amené à marquer en moyenne 20,1 points par match au cours de la saison 2016/17. Depuis ce moment, tout a été une pente descendante pour lui où il a traversé différentes équipes (Chicago Bulls, Washington Wizards, Atlanta Hawks, Sacramento Kings et les Celtics), et où il n’a pas réussi à maintenir une cohérence.

Udoka, de plus en plus sérieux

L’entraîneur-chef des Boston Celtics a montré dès ses premiers mois que son pouls ne tremblera pas pour prendre une décision importante. C’est ce qu’il démontre depuis son arrivée, et avec cette dernière décision sur l’avenir de Jabari Parker il le confirme. Vous devrez surveiller de très près l’équipe d’Ime Udoka tout au long de la saison régulière.