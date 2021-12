Nouvel effet de masse – Tout ce que nous savons sur le prochain RPG de BioWare

BioWare a annoncé qu’il travaillait actuellement sur un tout nouveau Mass Effect sans nom (que nous appellerons désormais Mass Effect 5 car il s’agit du cinquième jeu principal). Le prochain RPG semble être une suite directe à la fois à Mass Effect 3 et à Mass Effect: Andromeda.

Comme Mass Effect: Legendary Edition est sorti depuis longtemps – consultez notre revue Mass Effect: Legendary Edition si vous ne savez pas si vous devez le récupérer – et Anthem 2.0 abandonné, BioWare semble se concentrer pleinement sur les deux. Mass Effect 5 et un prochain jeu Dragon Age, toujours sans titre. Ci-dessous, nous passons en revue tout ce que nous savons actuellement sur Mass Effect 5, ce qui n’est certes pas grand-chose.

Lecture en cours : Historique de l’effet de masse (mis à jour pour 2021)

Date de sortie

BioWare n’a pas encore annoncé de date de sortie pour ce nouveau Mass Effect. Étant donné que nous en savons un peu plus sur le prochain Dragon Age et que le jeu a été annoncé pour la première fois deux ans avant l’annonce de Mass Effect 5, nous supposons que BioWare sortira son nouveau Dragon Age avant Mass Effect, mais nous devrons attend et regarde.

Ce que nous savons

Nous savons très peu de choses sur Mass Effect 5–la plupart de nos connaissances proviennent de la bande-annonce du jeu. La bande-annonce présente deux galaxies différentes, faisant la promotion de la théorie selon laquelle Mass Effect 5 pourrait être une suite à la fois de Mass Effect 3 et de Mass Effect: Andromeda, racontant une histoire qui s’étend sur deux galaxies distinctes. À tout le moins, le jeu semble être une suite appropriée à Mass Effect 3, car vous pouvez voir des Reapers morts et une Liara T’Soni plus âgée dans la bande-annonce. Liara a 109 ans dans Mass Effect 3 et sa race, les asari, peut vivre près de 1000 ans, donc Mass Effect 5 pourrait avoir lieu jusqu’à 900 ans après les événements de la trilogie originale.

Le producteur de BioWare, Brenon Holmes, a confirmé que Mass Effect 5 utilisera également Unreal Engine via une offre d’emploi demandant des programmeurs ayant une expérience avec Unreal Engine 4 et Unreal Engine 5. Les programmeurs travailleront sur le nouveau Mass Effect.

Plateformes

Les plates-formes de lancement de ce nouveau Mass Effect n’ont pas encore été révélées, bien que nous supposions qu’il sortira pour la génération actuelle de consoles, Xbox Series X|S et PlayStation 5, ainsi que pour PC car il semble être encore dans quelques années. Nous doutons qu’il sortira pour Switch ou Microsoft et le matériel de la génération précédente de Sony (Xbox One et PS4), mais rien n’a été officiellement exclu.

Spécifications du système PC

Encore une fois, ce jeu n’a encore été confirmé pour aucun matériel, et cela inclut le PC. Nous ne savons pas encore quelles seront les spécifications PC minimales et recommandées de Mass Effect, ni si le jeu sortira même sur PC. Comme, il est probable à 99% que ce sera le cas, mais il n’y a aucun moyen de le savoir avec certitude jusqu’à ce que BioWare ou EA le confirme.

Bandes annonces

Jusqu’à présent, nous avons une bande-annonce pour le nouveau Mass Effect – sa bande-annonce cinématographique d’annonce.

Bande-annonce de révélation de Mass Effect | Récompenses du jeu 2020

Détails multijoueurs

BioWare n’a pas précisé si le nouveau Mass Effect aura un mode multijoueur. Espérons que ce soit le cas, car Mass Effect 3 et Mass Effect: Andromeda comportaient un mode multijoueur en ligne très amusant en mode Horde qui mettait l’accent sur le travail d’équipe et la stratégie.

Détails du DLC/microtransaction

BioWare ou l’éditeur EA ne savent pas si le nouveau Mass Effect prendra en charge les DLC ou les microtransactions. Mass Effect 3 et Mass Effect: Andromeda présentaient des microtransactions dans leurs modes multijoueurs respectifs, et la trilogie originale comportait des extensions DLC payantes qui ajoutaient des coéquipiers supplémentaires, des quêtes secondaires basées sur l’histoire et des armes et armures supplémentaires. À ce jour, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 ont certains des meilleurs DLC post-lancement de tous les RPG dans leurs extensions Lair of the Shadow Broker et Citadel, donc cela ne nous dérangerait pas de payer pour le DLC pour Mass Effect 5 si BioWare parvient à atteindre à nouveau ce calibre de narration.

Détails de la précommande

Le nouveau Mass Effect de BioWare n’est pas encore disponible en précommande.

