Nouvel emplacement pour le Grand Prix de Détroit d’IndyCar à partir de 2023 · .

Le Grand Prix de Détroit déménagera de son domicile actuel à Belle Isle vers un site du centre-ville après la course IndyCar de l’année prochaine sur le circuit.

La course se déroulait à l’origine sur une piste au bord de l’eau de la ville lorsqu’elle faisait partie du calendrier de Formule 1 entre 1982 et 1988. Après le départ de la F1 de Detroit, CART a repris la course et l’a déplacée vers son site actuel en 1992.

Il a organisé sa dernière course CART en 2001, mais a été relancé par Roger Penske dans le cadre de la rivale Indy Racing League en 2007. La crise économique qui a suivi a conduit à l’annulation de la course après seulement deux ans, mais à partir de 2012, elle est devenue un incontournable sur le calendrier IndyCar réunifié à nouveau.

Depuis 2013, l’événement est à double titre et cette année-là, le tracé a également été étendu de 3,3 km à 3,7 km. Après avoir été à nouveau retiré du programme l’année dernière en raison de la pandémie, la piste a organisé un autre double titre cette année, Chevrolet continuant d’être son sponsor titre.

L’événement de l’année prochaine comportera une seule course pour la première fois depuis 2012, avant de revenir à la ville. La décision a été approuvée par le conseil municipal de Détroit aujourd’hui.

« Au cours des cinq dernières semaines, les représentants du Grand Prix ont participé à de nombreuses séances d’écoute et réunions de partage d’informations avec des résidents de Détroit, des chefs d’entreprise, des groupes communautaires et des représentants de district individuels sur l’idée de ramener la course à ses racines dans les rues de Détroit. a déclaré le conseil dans un communiqué.

« La réaction positive et l’enthousiasme que nous avons vus de la part de la communauté au sujet du retour du Grand Prix au centre-ville renforce notre conviction que cette relocalisation apportera un avantage important à la Ville, à ses résidents et à nos entreprises locales pour l’avenir. »

La F1 a couru sur une piste du centre-ville jusqu’en 1988… …IndyCar utilise désormais une piste sur Belle Isle

