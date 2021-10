Nouvel espoir pour Liverpool et Man Utd sur la sensation italienne idéale en demande

Liverpool et Manchester United ont reçu un nouvel espoir de signer un international italien qui profiterait aux deux clubs, selon un rapport.

Les deux géants du football anglais ont eu un problème similaire lors du récent mercato. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas répondu à leur besoin d’un nouveau milieu de terrain central. Les rouges laisser Georginio Wijnaldum partir sans trouver de remplaçant, tandis que Uni ont permis à leur recherche de se poursuivre pendant encore quelques mois.

Ils ont fait les deux s’intéresser au même joueur qui comblerait le vide dans leur équipe, en vain.

L’homme en question était Nicolo Barella de l’Inter Milan. Le joueur de 24 ans était une partie importante de l’équipe d’Italie qui a remporté l’Euro 2020.

Il avait également remporté la Serie A avec l’Inter et a donc passé quelques bons mois. Les difficultés financières de son club ont cependant mis en doute l’avenir de plusieurs de leurs joueurs, dont le sien.

Barella a rejoint le club en 2020 mais a déjà moins de trois ans sur son contrat au San Siro.

En tant que tel, l’Inter se préparait à pousser le bateau pour l’attacher à un nouvel accord, selon un rapport du mois dernier.

Cependant, leurs luttes d’argent susmentionnées semblaient avoir fait échouer ces plans.

En effet, selon le Corriere dello Sport, le club italien a du mal à répondre à ses exigences salariales.

Il est rapporté que le joueur souhaite un salaire de 6 millions d’euros par an. Jusqu’à présent, l’Inter n’a rassemblé qu’une offre de 4 millions d’euros.

Les représentants de Barella ne sont pas près d’atteindre un compromis avec la partie italienne. Si cela reste le cas, il y a de fortes chances qu’il soit vendu.

Cela attirera sans aucun doute l’attention de Liverpool et de United, car un certain nombre de grands clubs gardent un œil. Ce dernier rapport affirme que l’Atletico Madrid et le Paris Saint-Germain aiment le milieu de terrain.

L’accord Barella serait coûteux

Un déménagement ne serait certainement pas bon marché. Plus tôt cette année une valeur de 60 millions de livres sterling a été placé sur sa tête.

Cependant, c’était avant ses exploits pour son pays en été. Il a également commencé la nouvelle saison avec brio.

En sept matches de championnat, il a marqué une fois et aidé cinq fois. Il est en bonne voie pour améliorer son retour de trois buts et 10 passes décisives de la saison dernière.

Et il a également marqué pour l’Italie lors de leur match de barrage pour la troisième place de la Ligue des Nations contre la Belgique pour les aider à remporter une victoire 2-1.

L’Inter a payé plus de 40 millions de livres sterling pour le signer de Cagliari. Ils pourraient doubler leur investissement et plus s’ils sont obligés d’encaisser.

