Nouvel exercice 202-22 pour les introductions en bourse: voici pourquoi le nouvel exercice sera une bonne année pour les émissions publiques

Par Lav Chaturvedi

Malgré les défis de la pandémie de coronavirus, l’exercice 2021-22 à venir est susceptible d’être à nouveau une année écrasante pour les introductions en bourse (introductions en bourse). Un certain nombre de facteurs contribueront à ce que l’année en cours soit favorable à la collecte de fonds sur le marché primaire.

Intérêt croissant des détaillants

L’augmentation rapide du nombre d’investisseurs de détail, même pendant la période d’extrême volatilité, a été une force motrice majeure pour les marchés au cours de l’année écoulée. Il y a eu un ajout record de plus d’un nouveau compte démat principal en 2020 et en janvier 2021, les nouveaux comptes d’investisseurs ont atteint un record de 5 crores. L’intérêt croissant des investisseurs de détail, ainsi que le besoin accru des entreprises d’exploiter les marchés pour lever des capitaux, avaient insufflé une forte dynamique sur les marchés des introductions en bourse l’année dernière, qui se répercutera également sur cette année.

L’année dernière a été un succès

Entre avril et janvier de l’exercice 2020-21, au moins 34 entreprises ont été introduites en bourse, levant plus de 21000 crores de Rs grâce aux introductions en bourse, alors même que la pandémie COVID-19 a atténué les sentiments du marché au début de l’exercice.

Selon les chiffres de Prime Database cités dans les forums publics, les introductions en bourse sur le marché principal ont globalement reçu une bonne réponse de la part des investisseurs. Le public a profité des petits et grands joueurs qui ont fait leurs débuts l’année dernière. L’action IRCTC a été sursouscrite 109 fois et les cartes SBI 19 fois, Ujjivan Small Finance Bank a été relancée plus de 100 fois, CSB Bank 48 fois, Affle 48 fois, Polycab 36 fois, Neogen Chemicals 29 fois et Indiamart Intermesh de 20 fois. En plus de cela, au moins 8 introductions en bourse ont été souscrites plus de 10 fois, 1 autre introduction en bourse a été sursouscrite plus de 3 fois et le solde 4 introductions en bourse ont été sursouscrites de 13 fois, selon les chiffres de la base de données Prime.

Dynamique continue

La dynamique positive des introductions en bourse observée au cours de l’année écoulée devrait également se poursuivre au cours de cet exercice, car davantage de sociétés exploiteraient le marché primaire pour lever des fonds dans la phase de reprise post-pandémique. Un énorme crore de Rs 41 863,24 est susceptible d’être levé cette année. Hors de cela, les entreprises qui ont déjà l’approbation de SEBI pour leurs introductions en bourse augmenteraient Rs 19,146,24 crore, et les entreprises en attente de l’approbation de SEBI sont susceptibles de lever Rs 22,717 crore. Kalyan Jewelers, NCDEX, RailTel, Aditya Birla Mutual Fund, Zomato, NSE et IRFC figurent parmi les principales introductions en bourse de 2021.

Liquidité abondante et coût de financement plus faible

Le scénario de taux d’intérêt est resté extrêmement bas en 2020-2021, de même que l’abondance de liquidités dans le système a amené les institutions financières à proposer des produits de financement d’introduction en bourse à des taux inférieurs et raisonnables. À l’avenir, étant donné que le scénario de taux d’intérêt devrait rester favorable en 2021-2022, les introductions en bourse devraient bénéficier d’un soutien continu grâce à un coût de financement plus faible.

Désinvestissements de PSU

Dans le budget de l’Union, le ministre des Finances Smt. Nirmala Sitharaman avait annoncé cette année des plans de méga désinvestissement pour deux banques du secteur public et une compagnie d’assurance générale. Elle avait déclaré que la liste publique des PFR serait terminée en 2021-2022. À notre avis, le désinvestissement réussi de ces PSU est tout à fait crucial pour que le gouvernement atteigne son objectif de désinvestissement de 1,75 lakh crore de Rs en 2021-2022. Ces listes à succès peuvent potentiellement aider à maintenir la vigueur actuelle du marché des introductions en bourse 2021-2022.

Participation accrue des investisseurs étrangers

Les énormes mesures de relance budgétaire annoncées par les États-Unis et les pays européens en 2020 ont entraîné d’énormes liquidités dans les actions nationales. Avec une forte résilience de l’Inde contre l’épidémie de Covid-19 et une amélioration des principaux indicateurs économiques mois après mois à partir de juin 20, la confiance des investisseurs étrangers s’est renouvelée à l’égard des marchés intérieurs. En conséquence, les FPI ont investi ~ 24 milliards de dollars américains dans des actions indiennes en 2020, ce qui est le plus élevé jamais enregistré au moins au cours des 20 dernières années civiles. Alors que l’Inde continue d’offrir des perspectives de croissance prometteuses à l’échelle mondiale, nous pensons que les flux de FPI vers les actions indiennes devraient rester favorables en 2021-2022.

De conclure

L’Inde devrait connaître une forte hausse des dépenses en capital en 2021-2022 de la part du gouvernement central et de certains grands États, ce qui entraînera certainement une amélioration de l’utilisation des capacités de plusieurs industries et, partant, un besoin d’expansion de la capacité. En outre, un certain nombre de mesures de réforme entreprises par le gouvernement, y compris des programmes PLI pour stimuler les activités d’investissement dans le pays, entraîneront probablement une augmentation des besoins en capital pour les entreprises. Par conséquent, un grand nombre d’entreprises seront certainement impatients de collecter des fonds par le biais de l’introduction en bourse.

(Lav Chaturvedi est ED et PDG de Reliance Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

