Nouvel iMac M1 vs Intel: spécifications, fonctionnalités, prix, plus

Après plus d’une décennie avec le même design, la version la plus excitante pour beaucoup lors de l’événement Spring Loaded d’Apple était le Mac tout-en-un totalement repensé. Du passage à Apple Silicon et de nouvelles couleurs vives, à un design ultra-fin, une taille de 24 pouces plus grande et bien plus encore, examinons l’iMac M1 par rapport à l’iMac Intel.

L’iMac 2021 M1 remplace l’iMac Intel 4K 21,5 pouces. Mais avec le premier iMac à passer à Apple Silicon étant plus d’entrée de gamme, la société continue de vendre l’iMac 5K 27 pouces. Ce dernier est configurable avec jusqu’à 8 To de stockage SSD, 128 Go de RAM et des GPU haut de gamme (Apple continue également de vendre l’iMac 21,5 pouces non Retina).

Cela ne veut pas dire que l’iMac M1 sera en aucune façon lent. Tout comme nous l’avons vu avec les M1 MacBook Air, Pro et Mac mini, le premier SoC de bureau d’Apple surpasse une foule d’ordinateurs plus chers dotés de tripes Intel, y compris des machines comme son MacBook Pro 16 pouces 2019.

Les Mac Apple Silicon haut de gamme sont encore à venir, mais le nouvel iMac sera suffisamment puissant pour les utilisateurs réguliers et même certains flux de travail professionnels. Mais comme il existe certaines limitations, nous avons inclus l’iMac Intel 5K 27 pouces dans les comparaisons ci-dessous à titre de référence.

M1 iMac vs Intel iMac – Matériel

En comparant le nouvel iMac M1 à l’iMac Intel 21,5 pouces, Apple affirme qu’il offre des performances de processeur jusqu’à 85% plus rapides, des performances GPU jusqu’à 2 fois plus rapides et des performances d’apprentissage automatique jusqu’à 3 fois plus rapides. Apple n’a pas partagé les chiffres d’amélioration lors de la comparaison avec l’iMac 27 pouces.

La puce M1 permet également au nouvel iMac d’éditer jusqu’à cinq flux de séquences vidéo 4K «sans perdre d’image dans Final Cut Pro».

M1 iMac

IMac Intel 4K 21,5 pouces

27 pouces Intel iMac 5K

CPU

M1 – 8 cœurs Jusqu’à 3,2 GHz Intel i7 6 cœurs Jusqu’à 3,6 GHz Intel i9 10 cœurs

GPU

M1 – 8 cœurs (7 cœurs pour le modèle de base) Jusqu’à AMD Radeon Vega 20 Jusqu’à AMD Radeon Pro 5700 XT

Stockage

Jusqu’à 2 To SSD Jusqu’à 1 To Fusion Drive Jusqu’à 8 To SSD

RAM

8 ou 16 Go 8, 16 ou 32 Go 8 à 128 Go

Moteur neuronal

16 cœurs ❌ ❌

Comme les trois premiers Mac M1, le nouvel iMac est limité à un maximum de 16 Go de RAM unifiée. Bien que cela puisse sembler léger pour certains, l’intégration étroite qu’Apple apporte avec le SoC personnalisé et macOS est en mesure de fournir plus de performances que prévu. Comme mon collègue Stephen Hall l’a écrit à propos du M1 MacBook Air, 8 Go de RAM seront suffisants sur les machines Apple Silicon pour de nombreux utilisateurs, mais optez pour 16 Go si vous êtes sur la clôture.

M1 iMac vs Intel – Affichage

L’iMac M1 est livré avec une poignée d’améliorations d’affichage intéressantes. Tout d’abord, bien sûr, vous avez la bosse d’un panneau de 21,5 pouces à 24 pouces. Et Apple n’a pas seulement conservé la résolution 4K de l’iMac Intel Retina 2019, l’iMac M1 a une résolution de 4,5K à 4480 x 2520.

En outre, les lunettes sont beaucoup plus minces (illustrées dans l’image du haut) mais Apple a gardé le menton – probablement un endroit pour mettre le système de ventilation. Et la suppression du logo Apple de l’avant apporte un design plus minimaliste.

Le nouvel écran a également été mis à niveau pour inclure la technologie True Tone d’Apple pour une meilleure expérience de visualisation qui s’ajuste en fonction de la lumière ambiante. Cependant, l’option d’écran Nano-texture reste exclusive à l’iMac 27 pouces et au Pro Display XDR d’Apple.

M1 iMac

IMac Intel 4K 21,5 pouces

IMac Intel 5K de 27 pouces

Taille

24 pouces 21,5 pouces 27 pouces

Résolution

4480 x 2520 (4,5K) 4096 x 2304 (4K) 5120 x 2880 (5K)

Ratio d’aspect

16: 9 16: 9 16: 9

Luminosité

500 nits 500 nits 500 nits

Écran Retina

✅ ✅ ✅

P3 large couleur

✅ ✅ ✅

Véritable tonalité

✅ ❌ ✅

Option nano-texture

❌ ❌ ✅

M1 iMac vs Intel – E / S

L’iMac M1 bénéficie d’un certain nombre d’améliorations et de modernisations en matière d’E / S. Les ports inclus sont désormais 2 Thunderbolt / USB 4 + 2 USB 3 Type-C supplémentaires sur les modèles haut de gamme. Cela ne signifie pas USB-A et pas de fente pour carte SD.

Gigabit Ethernet a été intelligemment déplacé vers le bloc d’alimentation pour les modèles plus chers (en option sur la version de base) et le câble d’alimentation se fixe magnétiquement.

D’autres améliorations incluent WiFi 6, Bluetooth 5, une caméra FaceTime 1080p et Touch ID sur le nouveau Magic Keyboard (en option sur le modèle de base, y compris avec les modèles mid +).

Comme les autres Mac M1, une limite par rapport aux iMac Intel est la prise en charge d’un seul écran externe. Mais ce n’est peut-être pas autant un problème puisqu’il s’agit d’un iMac avec un écran inclus.

M1 iMac

IMac Intel 4K 21,5 pouces

27 pouces Intel iMac 5K

Thunderbolt 4 / USB 4

2x ❌ ❌

Thunderbolt 3 / USB

– 2x 2x

USB 3 Type-C

2x sur les modèles sans base – –

USB-A

❌ 4x 4x

Gigabit Ethernet

En option avec le modèle de base, incl. avec mid + ✅ ✅

Ethernet 10 Gb

❌ ❌ Facultatif

Emplacement SDXC

❌ ✅ ✅

Wifi

WiFi 6 (802.11 ax) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth

5,0 4,2 5,0

Touch ID

En option avec le modèle de base, incl. avec milieu + ❌ ❌ ‘Hey le soutien de Siri

✅ ❌ ✅

Webcam

FaceTime 1080p HD + M1 FAI FaceTime 720p HD FaceTime 1080p HD

Sortie vidéo

Un écran externe jusqu’à 6K à 60Hz Jusqu’à deux écrans externes 4K à 60Hz ou un à 5 ou 6K 60Hz Jusqu’à deux écrans externes 6K à 60Hz

l’audio

Le verdict n’est toujours pas quant à savoir si le système à 6 haut-parleurs du nouveau M1 iMac peut rivaliser avec les haut-parleurs externes, mais Apple dit qu’ils sont impressionnants.

Vous obtenez un son stéréo large produit par deux ensembles de woofers à annulation de force + tweeter, la prise en charge de Dolby Atmos et la matrice de 3 microphones de qualité studio que nous avons vue débarquer dans d’autres Mac.

M1 iMac

IMac Intel 4K 21,5 pouces

27 pouces Intel iMac 5K

Système à 6 haut-parleurs

✅ ❌ ❌

Haut-parleurs stéréo

– ✅ ✅

Son stéréo large

✅ ❌ ❌

Prise en charge de Dolby Atmos

✅ ❌ ❌

Réseau de 3 microphones de qualité studio

✅ ❌ ✅

Prise casque 3,5 mm

✅ ✅ ✅

Couleurs, taille, poids

Les iMac M1 attirent beaucoup d’attention non seulement sur le nouveau facteur de forme, mais en particulier sur les finitions. Vous avez le choix entre sept couleurs (quatre avec le modèle de base). Et beaucoup de gens sont ravis de voir l’ambiance amusante revenir sur le Mac. Pour ceux qui ne creusent pas ça, il y a l’option argent. Cependant, aucun des nouveaux iMac n’est livré avec des cadres noirs – uniquement du blanc.

Le nouvel iMac M1 présente une profondeur ultra-fine de 11,5 mm (14,7 cm en comptant le support).

M1 iMac

IMac Intel 4K 21,5 pouces

IMac Intel 5K de 27 pouces

Couleurs

bleu, vert, rose, argent, jaune, orange, violet (lunettes blanches) argent (lunettes noires) argent (lunettes noires)

Poids

9,88 livres (4,48 kg) 12,1 livres (5,48 kg) 19,7 livres (8,92 kg)

Hauteur

18,1 pouces (46,1 cm) 17,7 pouces (45 cm) 20,3 pouces (51,6 cm)

Largeur

21,5 pouces (54,7 cm) 20,8 pouces (52,8 cm) 25,6 pouces (65 cm)

Profondeur avec support

5,8 pouces (14,7 cm) 6,9 pouces (17,5 cm) 8 pouces (20,3 cm)

Tarification

L’iMac M1 à partir de 1299 $ semble être un excellent rapport qualité-prix si l’on considère tout ce que vous obtenez. Cependant, gardez à l’esprit que le modèle de base ignore les subtilités telles que le Magic Keyboard avec Touch ID, 2x ports USB-C, Ethernet dans l’adaptateur secteur et quatre choix de couleurs au lieu de sept.

M1 iMac

IMac Intel 4K 21,5 pouces

27 pouces Intel iMac 5K

Modèle de base SSD 256 Go / RAM 8 Go

1 299 $ Orig. 1 299 $ 1 799 $

4 ports avec 256/8

1 499 $ – –

4 ports avec 512 Go SSD 8 Go de RAM

1 699 $ – –

SSD de 512 Go et 8 Go de RAM

– Orig. 1 499 USD 1 999 USD

512/8 + GPU amélioré

– – 2 299 $

Configurations personnalisées

À confirmer – Jusqu’à 8599 $

Résumé de l’iMac M1 vs Intel

Le nouvel iMac M1 est un grand pas en avant pour le bureau tout-en-un emblématique d’Apple. Il offre beaucoup de valeur au même prix de départ que l’ancien iMac Intel 4K 21,5 pouces – un écran plus grand et plus net, des performances nettement plus rapides avec la puce M1, Thunderbolt / USB 4, tout nouveau design, Touch ID, FaceTime 1080p appareil photo, et plus encore.

Je pense que les couleurs sont vraiment amusantes et pour ceux qui veulent rester simples, vous avez toujours l’argent classique. Le seul inconvénient que je vois, c’est que ceux qui voudraient des lunettes noires n’ont pas de chance.

À moins que vous n’attendiez la sortie de l’iMac haut de gamme ou que vous ayez besoin d’une machine vraiment puissante comme un Mac Pro ou de la portabilité d’un MacBook, le nouvel iMac est un achat convaincant à partir de 1299 $. Il est également très compétitif avec le Mac mini qui commence à 699 $ car un écran, une souris et un clavier sont vendus séparément.

Les commandes du nouvel iMac M1 s’ouvriront le 30 avril avec les premières livraisons à partir de la seconde quinzaine de mai.

