Nouvel iPad d’entrée de gamme avec écran, appareil photo et mises à niveau du stockage

Apple a annoncé un nouvel iPad d’entrée de gamme avec des lunettes plus fines et un processeur A13 Bionic plus rapide pour remplacer la puce A12 du modèle précédent – mais vous devrez toujours débourser l’argent supplémentaire pour l’iPad Air ou l’iPad Pro haut de gamme. si vous voulez un modèle plus élégant sans le menton et le bouton Home.

Apple dit que la puce A13 le rend 20% plus rapide que le modèle précédent, et jusqu’à trois fois plus rapide que le Chromebook le plus rapide…

La caméra arrière a amélioré les performances de faible luminosité et de mise au point automatique. La caméra frontale est désormais une caméra ultra-large de 12MP, apportant Center Stage au modèle économique. C’est l’une des principales caractéristiques des modèles les plus chers.

L’expérience Center Stage sur iPad Pro est désormais disponible sur iPad, activée par la nouvelle caméra frontale Ultra Wide 12MP et Neural Engine, afin que les utilisateurs puissent profiter d’appels vidéo encore plus attrayants. Lorsque les utilisateurs se déplacent, Center Stage effectue automatiquement un panoramique de la caméra pour les garder en vue. Lorsque d’autres personnes se joignent à vous, la caméra les détecte également et effectue un zoom arrière en douceur pour les inclure dans la conversation. Center Stage rend les appels vidéo plus naturels dans FaceTime ainsi que dans les applications d’appel vidéo tierces. Qu’il s’agisse de rattraper leurs proches virtuellement ou d’utiliser l’iPad dans un environnement d’apprentissage à distance, Center Stage rend l’expérience de connexion plus attrayante que jamais.

L’écran de 10,2 pouces obtient également True Tone pour la première fois dans le modèle d’entrée de gamme.

Pour la première fois, True Tone arrive sur le magnifique écran Retina de 10,2 pouces sur iPad. Un nouveau capteur de lumière ambiante amélioré active True Tone, qui ajuste le contenu de l’écran à la température de couleur d’une pièce. True Tone sur le nouvel iPad rend les images plus naturelles et offre aux utilisateurs une expérience de visionnement plus confortable dans tous les environnements d’éclairage.

Il est compatible avec l’Apple Pencil (1re génération) et le Smart Keyboard pour iPad.

L’iPad de 9e génération propose deux niveaux de stockage, de 64 Go (deux fois les 32 Go du modèle précédent) et de 256 Go. Il vient en argent et gris sidéral, laissant tomber l’or.

Le prix du nouvel iPad d’entrée de gamme est inchangé, avec un prix de départ de 329 $. Il sera disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui, pour une expédition à partir du vendredi 24 septembre.

Vous cherchez à échanger votre iPhone/mise à niveau vers iPhone 13 ?

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :