Nouvel iPad Mini, la surprise d’Apple avec un nouveau design, plus de puissance et 5G | La technologie

in

Apple vient de présenter le nouvel iPad Mini 2021, une rénovation complète de l’ancien modèle, avec un meilleur écran et des changements dans l’emplacement des boutons.

Le nouveau ipad mini est entièrement renouvelé avec des cadres plus petits et un écran de 8,3 pouces avec Liquid Retina et une luminosité de 500 Nits.

Parmi les nouveautés dans la conception, le bouton Touch ID se déplace vers le coin supérieur, tout en ajoutant un connecteur USB Type-C, et Connexion 5G.

Les Les performances CPU augmentent de 40 % et les performances GPU de 80 %. Le moteur d’intelligence artificielle est également deux fois plus puissant.

Les caméras ont également été améliorées, avec un arrière de 12 MP et un avant ultra-large de 12 MP.

[NOTICIA EN DESARROLLO]