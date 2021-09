Nouvel iPad mini vs iPad mini 5 : comparaison détaillée

Après deux ans et demi d’attente depuis la dernière mise à jour, un iPad mini totalement repensé est officiellement arrivé aux côtés de l’iPhone 13. La refonte passionnante de la tablette compacte d’Apple est livrée avec un design tout écran plus grand, USB-C, la puce A15 Bionic , mises à niveau de l’appareil photo, 5G, prise en charge d’Apple Pencil gen 2 et bien plus encore. Lisez la suite pour un aperçu détaillé du nouvel iPad mini par rapport à l’iPad mini 5 et à l’iPad Air.

Au cours des dernières années, l’iPad mini a plus que jamais montré son âge car il a conservé le même design qu’il avait plus ou moins depuis 2012, tandis que l’iPad Pro et l’iPad Air ont évolué avec des conceptions tout écran et sans bouton d’accueil avec des bords plats.

Dans un mouvement passionnant, Apple a introduit l’iPad mini dans le futur avec sa version de 6e génération prenant en charge la plupart des grandes améliorations que nous avons vues arriver dans les appareils iPad Pro et Air modernes.

Plongeons dans tout ce que vous obtenez avec le nouvel iPad mini. Si vous envisagez également l’iPad Air 4, nous l’inclurons dans les comparaisons ci-dessous. Et si vous êtes partagé entre l’iPad Air et l’iPad Pro, nous avons également une ventilation détaillée de ces appareils :

Nouvel iPad mini contre iPad mini 5 et iPad Air

CPU/GPU, RAM, plus

Fait intéressant, comme l’iPad Air 4 a dépassé un peu l’iPad Pro avec la puce A14 par rapport à l’A12Z (à certains égards), le nouvel iPad mini 6e génération fait de même avec l’iPad Air avec la puce A15 Bionic. L’A14 et l’A15 ne semblent pas très différents, mais le nouvel iPad mini bénéficie également de fonctionnalités telles que Center Stage et 5G que l’iPad Air n’a pas (plus de détails ci-dessous).

Mais l’A15 tourne en rond autour de l’A12 Bionic qui était dans l’iPad mini 5. Voici comment Apple décrit le saut de performance :

Le processeur à 6 cœurs offre une augmentation de 40 % des performances et le processeur graphique à 5 cœurs offre une augmentation des performances graphiques de 80 % par rapport à la génération précédente d’iPad mini.

iPad mini 6

iPad mini 5

iPad Air 4

Ébrécher

A15 Bionic A12 Bionic A14 Bionic

Cœurs de processeur

6 6 6

Cœurs GPU

5 4 4

Espace de rangement

64 ou 256 Go 64 ou 256 Go 64 ou 256 Go

RAM

4 GO? 3 Go 4 Go

Affichage

Comme Apple a adopté le design presque tout écran pour l’iPad mini, vous obtenez un écran plus grand qui est en fait plus compact que l’iPad mini 5.

Pas de ProMotion car c’est juste sur l’iPad Pro. Mais sinon, vous obtenez un impressionnant écran Liquid Retina qui est le plus grand jamais vu sur l’iPad mini.

Les pixels par pouce restent les mêmes à 326, ce qui est supérieur aux 264 de l’iPad Air et la luminosité reste à 500 nits.

iPad mini 6

iPad mini 5

iPad Air 4

Affichage

8,3″ 7,9″ 10,9″

Résolution

2266 x 1488 2048 x 1536 2360 x 1640

PPI (pixels par pouce)

326 326 264

Luminosité de l’écran

500 500 500

Véritable tonalité

✅ ✅ ✅

P3 large couleur

✅ ✅ ✅

Promotion (120 Hz)

❌ ❌ ❌

revêtement anti-réfléchissant

✅ ✅ ✅

Écran Liquid Retina

✅ ❌ ✅

E/S

Une autre grande mise à jour est le passage de Lightning à USB-C. Cela ouvre la possibilité d’utiliser la gamme de concentrateurs et d’accessoires USB-C, de disques externes, etc.

Les autres améliorations d’E/S incluent le Wi-Fi 6, la prise en charge d’Apple Pencil gen 2, la 5G et Touch ID résidant désormais dans le bouton du haut.

iPad mini 6

iPad mini 5

iPad Air 4

USB-C

✅ ❌ ✅

Wifi

Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 5 (ca) Wi-Fi 6 (ax)

Bluetooth

5,0 5,0 5,0

Cellulaire

5G 4G 4G

ID tactile

Dans le bouton du haut Dans le bouton d’accueil Dans le bouton du haut

Pomme Crayon

2e génération 1re génération 2e génération

Appareils photo

Le nouvel iPad mini 6 a surpris avec de grandes améliorations de l’appareil photo ! Dépassant à nouveau l’iPad Air, l’iPad mini obtient la caméra frontale ultra large avec suivi automatique Center Stage.

Vous disposez également d’un objectif arrière large de 12 MP, désormais doté d’un flash. Les autres fonctionnalités incluent une plage dynamique étendue et une vidéo 4K.

iPad mini 6

iPad mini 5

iPad Air 4

Objectif large 12 MP

❌ (8 MP) ✅

Vidéo 4K

✅ ❌ ✅

Ouverture

f1.8 f2.4 f1.8

Plage dynamique étendue

❌ ❌

Vidéo au ralenti

✅ ✅ ✅

Flash de la caméra arrière

✅ ❌ ❌

FaceTime/Caméra avant

12 MP ultra large 7 MP 7 MP

Caméra frontale zoom arrière 2x

✅ ❌ ❌

Suivi automatique de la scène centrale

✅ ❌ ❌

Couleurs, dimensions, batterie

Des couleurs intéressantes cette fois-ci avec la lumière des étoiles remplaçant l’argent et le rose et le violet rejoignant le gris sidéral.

Pour le poids, l’iPad mini 6 est le même que son prédécesseur à 0,65 livre, et pour les dimensions, il a une empreinte plus petite avec 7,69 “de hauteur contre 8,0” pour l’iPad mini 5. La durée de vie de la batterie reste la même à “jusqu’à 10 heures . “

iPad mini 6

iPad mini 5

iPad Air 4

Couleurs

Gris sidéral, rose, violet, starlight Gris sidéral, argent, or Gris sidéral, argent, or rose, vert, bleu ciel

Poids

0,65 livre (293 grammes) 0,65 livre (300,5 grammes) 1 livre (458 grammes)

Hauteur

7,69″ (195,4 mm) 8,0″ (203,2 mm) 9,74″ (247,6 mm)

Largeur

5,3″ (134,8 mm) 5,3″ (134,8 mm) 7,02″ (178,5 mm)

Épaisseur

0,25″ (6,3 mm) 0,24″ (6,1 mm) 0,24″ (6,1 mm)

Vie de la batterie

Jusqu’à 10 heures Web/vidéo Jusqu’à 10 heures Web/vidéo Jusqu’à 10 heures Web/vidéo

Prix ​​et stockage

Les options de stockage sont les mêmes que celles que nous avons vues avec l’iPad mini 5 et correspondent également à l’iPad Air 4. En ce qui concerne le prix, il y a une augmentation de 100 $ (120 $ pour le cellulaire), mais vous en avez certainement pour votre argent.

iPad mini 6

iPad mini 5

iPad Air 4

Wi-Fi 64 Go

499 $ 399 $ 599 $

64 Go + cellule

649 $ 529 $ 729 $

Wi-Fi 256 Go

649 $ 549 $ 749 $

256 Go + cellule

799 $ 679 $ 879 $

Nouvel iPad mini vs iPad mini 5 et enveloppe Air

Pour certains, le lancement du nouvel iPad mini lors de l’événement d’Apple en septembre a éclipsé les iPhone 13 et 13 Pro avec une refonte aussi importante et attendue pour la tablette la plus portable d’Apple.

Même si vous avez un prix de départ plus cher à 499 $, vous en avez vraiment pour votre argent ici avec le tout nouvel affichage et design, USB-C, puce A15, option 5G, caméras améliorées, y compris Center Stage auto -suivi, et bien plus encore.

Envisagez-vous de passer au nouvel iPad mini ? Les commandes sont ouvertes maintenant avec les premiers appareils arrivant aux clients à partir de la semaine du 20 septembre.

